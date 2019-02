Sanremo 2019, abiti seconda serata/ Vestiti e look: le pagelle del debutto e la rinascita di Arisa

Tra i promossi e bocciati della serata sicuramente non possiamo non mettere la nuova Arisa. In molti si aspettavano un look eccentrico per lei che, liberatasi dall’apparecchio ai denti e dai lunghi capelli che aveva sfoggiato nei giorni scorsi sui social, si è presentata sul palco dell’Ariston bellissima in total white. Sorprendendo tutti, Arisa ha deciso di presentarsi al meglio sul palco della kermesse presentando il suo brano “Mi sento bene” e dimostrandolo fino in fondo con un abito firmato Albagia dalla scollatura morbida, completamente bianco e con uno scollo irregolare. Il suo smalto rosso è stata l’unica nota colorata che ha esibito sul palco visto che anche i suoi sandali con tacco alta con cinturini alla caviglia erano tono su tono e anche i gioielli Salvini non erano poi così appariscenti. Le cose cambieranno nella sua seconda esibizione sul palco oggi o domani? In passato ha saputo sconvolgere per via degli “opposti” scelti per il suo look sanremese, lo farà anche quest’anno? (Hedda Hopper)

PROMOSSO CLAUDIO BAGLIONI, BOCCIATO CLAUDIO BISIO?

Quali abiti indosserà Virginia Raffaele durante a seconda serata del Festival di Sanremo 2019? Grande attenzione sugli outfit non solo dei cantanti in gara, ma anche dei conduttori. Per il debutto come primadonna del Festival, Virginia Raffaele, esattamente come Michelle Hunziker, ha scelto Armani. Il primo abito sfoggiato dall’imitatrice è stato uno lungo, bianco e nero. Molto semplice, ma elegante, è stato rimandato dal pubblico che avrebbe gradito una Virginia Raffaee diversa e più sensuae. Bocciati anche il trucco e l’acconciatura. La piega, infatti, copriva troppo il viso dell’attrice. Va decisamente meglio, invece, con il terzo abito e i capelli raccolti. Anche il secondo abito, più corto, non è piaciuto al pubblico così come la giacca Etro sfoggiata da Claudio Bisio. Promosso, invece, Claudio Baglioni, sempre impeccabile nel suo abito scuro. Ancora top secret il nome dello stilista che vestirà questa sera la donna del Festival. Oltre ad Armani, gi atri nomi che sarebbero stati scelti dalla Raffaele sono Giambattista Valli e Schiaparelli.

SANREMO 2019 ABITI: PROMOSSE LOREDANA BERTE’ E PAOLA TURCI

Tra le cantanti, promosso a pieni voti il look di Loredana Bertè che si è presentata sul palco del Teatro Ariston con i capelli blu elettrico e con un abito decisamente rock. Come ha annunciato Giovanni Ciacci, la Bertè ha scelto d’indossare abiti già in suo possesso. “Loredana indosserà abiti che ha già indossato. Abiti che avranno un camouflage totalmente nuovo. E delle gonne a palloncino che lasceranno le gambe scoperte”, ha detto l’esperto di costume di Detto Fatto. Nonostante il riciclo, il look della Bertè è piaciuto davvero tanto così come quello di Paola Turci che, per il ritorno a Sanremo, ha scelto un completo con pantalone bianco. Bocciata, invece, Patty Pravo soprattutto per l’acconciatura, giudicata da ragazzina. Non delude, inoltre, Anna Tatangelo, una delle cantanti più belle presenti al Festival. Cosa indosseranno, invece, i cantanti, i conduttori e gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2019?



