Sapore di te/ Video, su Canale 5 il film con Vincenzo Salemme e Nancy Brilly (oggi, 6 febbraio 2019)

“Sapore di te” è un film commedia del 2014 in onda su Canale 5 il 6 febbraio alle ore 21.40. La pellicola, per la regia di Carlo Vanzina, vede un nutrito cast di artisti molto apprezzati dal pubblico per ruoli divertenti in molte delle commedie italiane degli ultimi anni. Tra questi vi sono: Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Martina Stella, Giorgio Pasotti, Andrea Pucci, Valeria Graci, Paolo Conticini ed un insolito Francesco Gabbani, esordiente sugli schermi cinematografici. Si tratta, dunque, di volti noti della cinematografia italiana alcuni dei quali hanno lavorato insieme in altri film di successo come Vincenzo Salemme e Maurizio Mattioli, in Non si ruba a casa di ladri (2016) e Mai Stati Uniti (2013) entrambe per la regia di Carlo Vanzina oppure Vincenzo Salemme e Paolo Conticini in Buona Giornata (2012). Anche Nancy Brilli, che ha al suo attivo numerosissimi film e sceneggiati tv, aveva già recitato con Vincenzo Salemme in A Natale mi sposo del 2010 ed in Ex del 2009 mentre Serena Autieri in, Se mi lasci non vale del 2016, oltre ad aver recitato con Salemme è anche stata diretta dal regista partenopeo.

Sapore di te, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Sapore di te. Durante le vacanze estive dei mitici anni Ottanta, sulla spiaggia di Forte dei Marmi, nascono e si intrecciano storie dei vari protagonisti, ognuno dei quali vuole vivere spensieratamente quei giorni di sospirata vacanza. Ci sono: l’onorevole De Marco (Vincenzo Salemme), un commerciante di moda, Alberto Proietti (Maurizio Mattioli) con la moglie Elena (Nancy Brilli) e la figlia Sabrina (Katy Saunders), Luca e Chicco, due giovani studenti a caccia di avventure, il ricercatissimo bagnino Renato (Paolo Conticini). Uno spaccato di società di quegli anni, raccontata da Vanzina con ironia e lucidità. In un sovrapporsi di malintesi, amori che nascono e storie che finiscono, si muovono i personaggi di questa commedia. L’onorevole De Marco, vivace ed intraprendente politico socialista, si infatua improvvisamente di una sprovveduta soubrette, Susy (Serena Autieri) promettendole una carriera strepitosa in tv. Alberto Proietti, a sua volta, cerca di entrare in ogni modo nelle grazie di De Marco per cercare di ottenere una licenza tanto ambita che gli permetterebbe di aprire un negozio al centro di Roma, al posto di quello che già ha a San Giovanni. Armando (Giorgio Pasotti), gestisce un negozio di antiquariato ed è un latin lover inguaribile che tenta di sedurre ogni donna che incontra finché non conosce Anna (Martina Stella) che gli farà cambiare idea sull’amore. L’amicizia di Chicco e Luca, invece, viene messa a dura prova quando entrambe si innamorano della stessa ragazza, la giovanissima figlia di Proietti. Renato, amatissimo da tutte le straniere della spiaggia, trascorre il tempo fra il suo lavoro di bagnino e la compagnia delle tante conquiste. Intorno a questi personaggi principali, ruotano tantissime altre storie e situazioni come quelle dei soliti gruppi estivi che trascorrono le giornate fra sole, mare, scherzi e divertimenti notturni o i genitori di Luca, nostalgici dei tempi passati. Un film divertente che però lascia sempre una porta aperta per una riflessione sui veri valori della vita e sul alcuni attimi di commozione.

