Stefano e Pamela/ Uomini e donne, dopo il bacio lasceranno il programma? (Trono Over)

Cosa succederà oggi pomeriggio a Uomini e donne in quest’ultima puntata del trono over? Gli occhi sono tutti puntati su Angela di Ioro e su Beniamino che oggi spiegheranno quello che è successo loro in questa settimana ma poi si passerà alle “coppie giovani” del programma compresa quella formata da Stefano e Pamela. I due si sono scontrati tanto in quest’ultimo periodo ma alla fine sembra essere all’orizzonte la pace, sarà davvero così. Proprio in queste settimane i due si sono conosciuti ma poi Stefano ha tirato il freno proprio impaurito da Pamela, dalle polemiche e, soprattutto, dalla gelosia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio il fatto che lei gli abbia controllato il telefono ma Maria De Filippi gli ha fatto notare che magari uno lo fa perché insicuro o convinto di doverlo fare per via del comportamento dell’altro. Saranno state le parole della conduttrice oppure no a cambiare le cose?

STEFANO E PAMELA DAL BACIO ALLA PACE?

I fan sperano di sì visto che la conduttrice ha parlato di compromessi necessari all’interno di una coppia nonostante la voglia di Stefano di tirarsi indietro perché convinto di non voler continuare la frequentazione con Pamela. Ma quando la dama si è commossa dicendosi presa da lui, Stefano ha ammesso che anche lui è molto preso da lei ma forse non così tanto da darle l’esclusività. Le discussioni non mancano ma poi durante il loro ballo, in chiusura di puntata tutto è cambiato e alla fine si sono scambiati qualche piccolo bacio. Cosa è successo dopo la puntata e in settimana prima della nuova registrazione? Quello lo scopriremo solo oggi se, dopo Angela e Beniamino, ci sarà davvero spazio per mettere un punto o dare un altro input alla coppia formata dai due giovani tronisti.

