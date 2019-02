Tommaso Zorzi/ “Mi sto facendo bello: oggi sono da Barbara d’Urso” (Pomeriggio 5)

Tommaso Zorzi ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Lo ha rivelato lo stesso influencer, star di #Riccanza, attraverso le sue Instagram Stories. Dopo aver partecipato a Italia Sì sabato scorso, il giovane personaggio televisivo torna in televisione. Non è ancora chiaro il motivo della sua ospitata, anche perché lo stesso Zorzi non si è sbilanciato, ma è una presenza destinata a far discutere, come avvenuto appunto su Raiuno con la lite in diretta tv con Platinette. In una delle sue Instagram Stories però l’influencer ha spiegato di aver partecipato ad un servizio che andrà in onda oggi a Pomeriggio 5. «Va che bello… un po’ di cipria? Tipo filtro bellezza… Ragazzi devo girare un servizio per Barbara, quindi mi sto facendo bello…», ha raccontato ieri pomeriggio. C’è già grande attesa tra i suoi fan, del resto quella di Zorzi è una presenza tutt’altro che scontata: è abituato infatti a far discutere con le sue dichiarazioni, potrebbe accadere anche nel salotto di Barbara d’Urso.

TOMMASO ZORZI, L’AMICIZIA CON PAOLA CARUSO

Tommaso Zorzi è amico di Paola Caruso, che a Pomeriggio 5 e Domenica Live ha parlato nelle ultime settimane della sua gravidanza e dei problemi con il padre del bambino e la sua famiglia. Una gravidanza scoperta tra l’altro a Pechino Express, reality a cui ha partecipato con Zorzi. «Paola è stata umorale per otto puntate ed ho subito pensato che ci fosse qualcosa sotto, perché aveva sbalzi d’umore e infatti ci siamo spesso scontrati. Quando lei mi ha confessato di avere un ritardo, siamo andati a “scroccare” un test di gravidanza ed abbiamo scoperto tutto», ha raccontato a Super Guida Tv. Nell’intervista ha spiegato di essere legato a Paola Caruso: «Assolutamente sì. Il bambino non è ancora nato, ma l’ho visto crescere e svilupparsi dal primo giorno. Queste sono esperienze che ti legano molto». Nell’intervista ha parlato anche della storia con Marco Ferrero, alias Iconize: «L’ho conosciuto grazie ad Aurora e lo conosco da quasi sette anni. Siamo stati per un periodo insieme, ma purtroppo siamo molto simili e quindi non è stato possibile creare una relazione tranquilla. Oggi ci vogliamo bene, ci vediamo, stiamo insieme, facciamo viaggi, ma è impossibile essere fidanzati. Resta comunque un bellissimo rapporto tra di noi».

