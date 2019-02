Uomini e Donne/ Dietro le quinte della scelta: curiosità su location e produzione (Trono Classico)

Manca poco più di una settimana alla prima puntata dello speciale di Uomini e Donne che ci svelerà chi è la scelta di Teresa Langella. Venerdì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda “Uomini e Donne la scelta“. Tante le curiosità su questo speciale che in parte sono state svelate da alcuni dei protagonisti ma anche da un produttore che si è occupato, insieme ad altri, dell’organizzazione dell’evento. “La richiesta da parte degli autori era quella di trovare due location, differenti tra loro. – racconta al Magazine di Uomini e Donne un produttore – La prima sarebbe servita per approfondire la conoscenza tra tronisti e corteggiatori, per questo dovevo avere ampi spazi comuni”. Si sta parlando della famosa villa, che è il Castello di Montignano di Massa Martana, che contiene “una spa per i momenti di relax, un parco per attività all’aperto e tre, 4 camere da letto non adiacenti tra loro.”

“VALUTATE 30 LOCATION PRIMA DI TROVARE QUELLA GIUSTA”

E se questa è la villa, dove i tronisti di Uomini e Donne trascorreranno il weekend prima della scelta, la seconda location è il Castello adibito alla scelta e alla festa di fidanzamento. “Fin dall’ingresso bisognava avvertire un’atmosfera magica e fiabesca – racconta il produttore, che spiega poi le difficoltà nel trovare un posto adatto alle esigenze del programma – La difficoltà principale è selezionare un luogo che corrisponda perfettamente alle richieste autoriali, poi valutarne la fattibilità anche in termini tecnici e logistici.” Solo dopo queste attenete valutazioni “la produzione effettua un sopralluogo. […] L’esperienza della produzione, unita alle indicazioni precise degli autori, fanno si che si arrivi al risultato finale nei tempi previsti.” Prima di decidere la location, sono state infatti valutate ben 30 tra ville e castelli.

