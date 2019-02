Uomini e Donne / Noel e Armando, com’è finita? Brutte notizie dopo la lite in studio (Trono Over)

Dopo le rivelazioni fatte nello studio di Uomini e Donne, in molti si chiedono come sia andata a finire tra Armando Incarnato e Noel Formica. I due protagonisti del trono Over hanno litigato duramente, portando a galla anche alcuni dettagli inediti della loro storia; poi più nulla. A svelarci com’è andata dopo è il Magazine di Uomini e Donne, che ha avuto modo di intervistare sia Armando che Noel. È il cavaliere a svelare che: ”Noel non si è fatta più sentire. Alla fine per fortuna mi sono ritrovato vicino Viviana, alla quale non avevo mai creduto ma che si è dimostrata una specie di angelo“. Armando pare quindi abbia deciso di continuare a conoscere Viviana, ma non rinnega il sentimenti avuto per Noel: ”Noel è una persona alla quale ho voluto molto bene, una donna di classe, elegante e molto bella. – e aggiunge – Non recrimino tanto il suo attaccarmi e il disprezzarmi davanti agli occhi di tutti, però mi ha ferito quando, dopo che le ho comunicato che non facevo più parte del programma, lei è sparita. Il dialogo o le discussioni servono a costruire e a migliorare il rapporto, che capisca che l’orgoglio, specialmente in amore, non porta da nessuna parte“.

NOEL ATTACCA ANCORA ARMANDO INCARNATO

Anche Noel Formica, dopo l’epilogo a Uomini e Donne, ha avuto modo di dire la sua. La dama del trono Over non ha però avuto parole altrettanto belle per Armando Incarnato: ”Le cose che mi hanno infastidito sono molte, ma in primis la sua falsità e la sua premeditazione che hanno confuso me e chi ha seguito la nostra vicenda. – così aggiunge – Mi rendo conto solo ora, e non mi vergogno ad ammetterlo, che lui ha strumentalizzato i miei sentimenti e ogni mio singolo gesto al fine di distorcerlo a suo piacimento per utilizzarlo senza un minimo di ritegno quando gli ha fatto comodo.” Noel torna a sottolineare quanto Armando fosse “oppressivo e ossessivo” nei suoi riguardi, mostrando inoltre “toni minacciosi poi mascherati con toni più dolci“. Insomma, una storia che sembra definitivamente conclusa.

