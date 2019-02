Vladimir Luxuria: “Non voglio fare la maiala”/ A La Vita in Diretta versione trash di “Nella vecchia fattoria”

Il trash sbarca anche a La Vita in Diretta, dove è stato riproposto poco fa il Quartetto Cetra. Dopo l’esibizione di ieri di Virginia Raffaele con Baglioni, Bisio e Santamaria, la conduttrice Francesca Fialdini ha voluto riproporre la performance ma con i suoi ospiti in studio. «Qui c’è fermento, soprattutto tra gli autori, perché il tempo passa e temono che non abbia più il coraggio di farlo. E invece lo faccio! Pronti? Facciamo il nostro Quartetto Cetra», annuncia Fialdini su Raiuno. E Valeria Marini, che è ospite de La Vita in Diretta, si spaventa: «Oddio…». Ma la conduttrice incalza i suoi ospiti e parte con la canzone: «Nella vecchia fattoria…». Ma anziché unirsi alla Fialdini, Vladimir Luxuria preferisce fare subito una precisazione, con una battuta destinata a diventare virale. «Io non voglio fare la maiala, lo dico subito eh». E scoppiano subito le risate in studio. Ma Francesca Fialdini e Valeria Marini vanno subito oltre…

VLADIMIR LUXURIA E LA BATTUTA TRASH A LA VITA IN DIRETTA

Valeria Marini non si sofferma sulla battuta trash di Vladimir Luxuria e va oltre rivolgendosi alla conduttrice de La Vita in Diretta. «Ah senza la musica così, Franci?». E si va a cappella con: «Nella vecchia fattoria ia-ia-o… C’è la Vale…». E Vladimir Luxuria si inserisce: «Baci stellari, baci stellari» come se fosse un “verso”. «È un’improvvisata, si vede», prova a giustificarsi Valeria Marini, preoccupata del risultato della breve esibizione. Poche ore fa comunque Vladimir Luxuria aveva espresso il suo commento in merito alla prima puntata del Festival di Sanremo 2019. «Mi sembra il Festival dei tormentati», questo il tweet con cui ha commentato la serata di ieri. «Nero dominante, giovani imbronciati e nessuna leggerezza, non ballano più né vecchie né scimmie e stiamo aspettando imitazioni e gag divertenti», ha proseguito Vladimir Luxuria. E poi ha concluso: «Sento il grande Mike dall’alto che tuona un monito: allegria!».

