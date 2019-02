Al Bano Vs Claudio Baglioni/ Sanremo 2019? “Una noia mortale!”, sarà lui il prossimo conduttore?

Al Bano e Romina sul palco di Sanremo? Dopo il successo ottenuto su Canale 5 con lo speciale 55 Passi nel sole dedicato proprio al cantante pugliese e alla famiglia Carrisi sono molti quelli che pensano che proprio loro potrebbero essere gli ideali eredi di Claudio Baglioni se davvero il romano lascerà le redini della kermesse e dirà no ad una terza edizione. Gli ascolti sono buoni, non come quelli dello scorso anno, è molto è dovuto proprio alla squadra scelta, alle canzoni e ai pochi ospiti e colpi di scena ma cosa ne pensa proprio Al Bano di questa edizione politicamente troppo corretta? Il leone di Cellino San Marco ha detto la sua ospite a Rai Radio e del programma Un giorno da pecora senza usare mezzi termini e definendo l’edizione noiosa tanto da farlo assopire sul divano già dopo meno di due ore.

AL BANO BOCCIA BAGLIONI E SI CANDIDA COME CONDUTTORE?

L’effetto è quello che Sanremo 2019 ha fatto un po’ su tutto il pubblico e poi Al Bano spiega: “Ho visto la prima puntata ma mi sono addormentato verso le 23 perché erano giorni che non dormivo. Chapeau per Bocelli, innanzitutto, e poi tra i cantanti in gara mi sono piaciuti Renga e Nek. Onestamente non sono entusiasta al momento ma ripeto: non li ho visti tutti” mentre sui tre conduttori rilancia: “Mi aspettavo qualcosa in più visto che hanno le carte in regola per fare meglio”. Ma proprio riguardo la possibilità che sia lui uno dei conduttori delle prossime edizioni della kermesse canora, ecco la risposta che lascia sempre il pubblico appeso e aperto ad ogni tipo di opzione: “In passato ho sempre detto di no, anni fa me lo proposero ma onestamente sulla base delle due trasmissioni che mi hanno fatto condurre su Canale 5 ho notato che ci potrebbe essere una chiave nuova, che io porterei avanti”. Porterà le sue donne sul palco dell’Ariston?

© RIPRODUZIONE RISERVATA