Alberico Lemme: “Ecco la mia dieta”/ “Le calorie sono una bufala, il grasso fa dimagrire” (Pomeriggio 5)

«A colazione mangio pasta fritta e a pranzo il gelato»: così Alberico Lemme presenta il suo programma di dieta, la sua cosiddetta filosofia alimentare. Intervenuto a Pomeriggio 5, il dietologo ha raccontato passo per passo cosa prevede il suo piano: «Io sperimento tutto su di me», sottolineando che a suo avviso «il grasso fa bene, il grasso da dimagrire: le calorie sono una bufala». «Grande Lemme, il genio che c’è in me» si autoelogia, evidenziando che «da quel giorno (in cui è stato registrato il servizio, ndr) ho perso 4 chili di ciccia. Avete visto quello che si mangia?». Risponde così a chi lo critica: «Io ho un fisico da atleta. Io sono bellissimo, lascia perdere: altro che dieta, quella è filosofia alimentare». Programmi alimentari alternativi, anche per vegani: «Io faccio anche un percorso vegano», ribadendo però che «sono tutti surrogati, è solo il nome a cambiare: è roba piena di additivi. Solo il nome sa del tonno, di cosa è fatto quel coso di tonno?».

LA DIETA DI ALBERICO LEMME

Protagonista in televisione sia per la sua originale dieta che per alcuni scontri con dei vip, da Raffaello Tonon a Nancy Coppola, Alberico Lemme specifica sul suo sito internet: «‘Filosofia Alimentare’ non è una dieta, ma una scuola di pensiero all’insegna dell’energia e della salute, è un percorso educativo alimentare in chiave biochimica, per persone evolute, in cui si impara, facendo piazza pulita degli ultimi cento anni di dietologia medica, che le calorie, unità di misura dell’energia termica, non hanno nulla a che vedere con l’alimentazione (la caloria è una bufala!), che i grassi non fanno ingrassare, che lo zucchero aumenta la pressione, che il sale ingrassa, che frutta e pomodoro aumentano il colesterolo, che la bulimia è uno squilibrio ormonale e non psicologico». Ricordiamo che recentemente ha affermato di aver creato un piano alimentare su misura per Silvio Berlusconi: «E’ stato un cadetto di filosofia alimentare».

