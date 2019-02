Alex Belli, in Lamborghini a 111 km/h a Sanremo/ Video, convocato in Questura: Selvaggia Lucarelli “che genio”

Alex Belli nei guai per un video condiviso su Instagram? L’attore, secondo Il Messaggero, sarebbe stato convocato in Questura a Sanremo questa mattina perché nel filmato si vede mentre sfreccia a 111 km/h a bordo di una Lamborghini per le strade del centro in concomitanza con i giorni del Festival. Il video è stato pubblicato da Alex Belli sul suo profilo Instagram sotto forma di storie. L’attore, che è in compagnia della fidanzata Delia Duran, sale a bordo dell’auto sportiva e spinge sull’acceleratore. Il comportamento pericoloso alla guida non è certo passato inosservato, infatti sui social è scoppiata subito la polemica. E pure la giornalista Selvaggia Lucarelli ha contestato con un tweet il video incriminato. «Poi ci sono quei geni come Alex Belli che a Sanremo si trovano pure Lamborghini che li paga per andare a 111 km orari nella via principale della città. Rischiando di ammazzare qualcuno. E che ovviamente lo documentano pure su Instagram».

ALEX BELLI, IN LAMBORGHINI A 111 KM/H A SANREMO

Sono tanti i commenti contro Alex Belli e la sua guida spericolata. C’è chi chiede il ritiro della patente per l’attore, che ha poi cancellato i video compromettenti dalle sue Instagram Stories, lasciando solo quelli in cui entra a bordo dell’auto, ma ormai era troppo tardi. Non c’è niente che sparisca davvero da internet, soprattutto in casi come questi. E infatti il video continua a circolare e a rimbalzare da un social all’altro. Decine di utenti hanno fatto in modo di taggare la polizia di stato nel filmato in questione, affinché conducesse verifiche atte a provare eventuali responsabilità. L’attore non ha tenuto conto delle leggi e dei regolamenti stradali, oltre alla sicurezza dei pedoni, degli altri automobilisti e della sua compagna di viaggio. Ora comunque, secondo Il Messaggero, saranno le autorità sanremesi a valutare le conseguenze della sua guida spericolata. Finora Alex Belli non ha replicato né fornito una spiegazione, l’avrà data alle autorità quando lo hanno interpellato sulla vicenda.

Poi ci sono quei geni come Alex Belli che a Sanremo si trovano pure Lamborghini che li paga per andare a 111 km orari nella via principale della città. Rischiando di ammazzare qualcuno. E che ovviamente lo documentano pure su Instagram. pic.twitter.com/RtOXwH2seW — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 7 febbraio 2019





