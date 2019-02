Amici 18/ Verso il serale: Alessandra Celentano stuzzica Valentina, maglia verde lontana?

Dopo Rafael che, avendo una media superiore al 9, ha conquistato la maglia verde del serale superando tre difficili prove giudicate da tre giudici esterni, continua la corsa al serale che, per Valentina, al momento, sembra davvero un miraggio. Alessandra Celentano è ancora considerata una delle insegnanti più severe della scuola di Amici 18. Dai suoi allievi pretende sempre il massimo cercando di spronarli anche con modi e toni decisamente duri. Ne sa qualcosa Valentina che, nel corso di una lezione con l’insegnante, ha dovuto subire duri rimproveri. “Voglio arrivare al discorso della femminilità. Nella tua specialità, vai bene ma io ho visto un maschiaccio. Già fisicamente, non sei esile, minuta… Quindi, devi tirare fuori la femminilità. Se la femminilità ce l’hai dentro, la tiri fuori sempre… Sembri veramente un maschio. Devi lavorare su questo. Sei una donna. Io non vedo neanche un uomo ma un maschiaccio! E’ una grossa pecca. Ci vuole la completezza”, ha detto l’insegnante. Valentina cerca di accontentare l’insegnante che, però, non è affatto soddisfatta. Il serale, dunque, per la ballerina, appare piuttosto lontano.

AMICI 18: ALBERTO E TISH SEMPRE PIU’ LONTANI

Tish e Alberto sempre più lontani. Quella che sarebbe dovuta essere la prima coppia di Amici 18, si è rotta, forsa definitivamente. Dopo il cambio squadra, i due cantanti sono sempre più lontani. Durante gli ultimi day time, i due sono apparsi freddi e molto distanti, al punto da non parlarsi più. Alberto e Tish non scherzano più come erano soliti fare e non condividono neanche opinioni e pensieri sul loro percorso nella scuola più famosa d’Italia. Un rapporto che, nato con estrema naturalezza, si è rotto a causa di un litigio. Il cambio squadra, inoltre, ha favorito ulteriormente l’allontanamento. Non dovendo più cantare insieme, infatti, i due cantanti non sono più costretti a trascorrere del tempo insieme per preparare l’esibizione del sabato. Quello tra Tish e Alberto sembra, dunque, essere un distacco definitivo. Alberto, da parte sua, appare molto concentrato su se stesso e sul proprio percorso. Deciso a fare del canto un lavoro, non vuole distrarsi con altre questioni.





