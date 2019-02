Andrea Dal Corso/ Uomini e donne, video lite con Teresa Langella: “Non verrò in villa sei avvisata!”

Andrea Dal Corso sarà la scelta di Teresa Langella oppure no? Forse lo scopriremo solo il 15 febbraio prossimo ma, intanto, sembra proprio che il bel corteggiatore nella puntata di oggi darà i primi segnali di un possibile no o un addio alla napoletana. Nel video anticipazioni pubblicato sul sito della trasmissione (e che potete vedere cliccando qui) sembra proprio che i due finiranno nuovamente per discutere, ma per cosa? Dopo il passo avanti fatto nei giorni scorsi e il bacio che ha messo in crisi anche Antonio, sembra che tutto sia già finito tra loro e che proprio Andrea Dal Corso, in esterna con Teresa Langella, si è detto un po’ deluso dal suo comportamento. Lei non ha mai fatto un passo avanti con lui e non si è sentito difeso quando era il momento di farlo. La napoletana prende atto di quello che il corteggiatore le sta dicendo ma non sembra contenta, anzi.

ACCUSE RECIPROCHE E INCOMPRENSIONI

Le cose peggiorano una volta tornati in studio dove la lite tra Teresa Langella continua dopo la messa in onda dell’esterna con Antonio Moriconi. La tronista è andata a cercare il suo corteggiatore che l’ha mandata via più volte perché non più disposto a stare al suo fianco e corteggiarla fino a che lei non si è sciolta in lacrime ammettendo: “Non voglio perderti”. Su quest parole Andrea ha la conferma del fatto che lei lo stia usando e quindi sbotta dicendole che non si presenterà in villa, di questo ne è sicuro. La lite andrà avanti? Sembra proprio di sì visto che Teresa conferma l’idea che aveva di lui e il fatto che, qualsiasi cosa succeda, lui rimane seduto sulla sedia provando che l’unica cosa che gli interessa è la tv e non il suo amore. Cosa risponderà a quel punto Andrea?

