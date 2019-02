Anna Tatangelo, “Le nostre anime di notte”/ Video Sanremo 2019, la cantante non ha ancora convinto

La nuova Anna Tatangelo non è riuscita a conquistare i sondaggi della prima serata del Festival di Sanremo 2019 con “Le nostre anime di notte“. La troviamo infatti nel settore giallo, per una classifica ancora parziale ma indice che qualcosa non sia arrivata al pubblico. In disaccordo la sala stampa, che durante il Dopo Festival ha invece lodato la rivoluzione ed evoluzione dell’artista, che ci mostra una versione inedita di se stessa sia dal punto di vista musicale sia del look. Sul palco con la sua “Le nostre anime di notte”, la Tatangelo ha mantenuto l’assoluta segretezza sul suo outfit fino alla fine, per poi ritrovarsi al centro del palco dell’Ariston avvolta in un tubino nero con toulle sull’unica spalla provvista di tessuto. Fisico da invidiare e collant neri coprenti, forse un po’ troppo dato che l’effetto generale avrebbe dovuto mettere in risalto invece la silohuette della cantante. Nota stonata anche per il fiocco, sproporzionato rispetto all’abito ed in grado di inghiottire quasi la testa della Tatangelo, un dettaglio contestato anche da qualcuno sui social. Ai piedi decollète color oro che forse salvano le incertezze dell’outfit, anche se notevole la semplicità del trucco, in cui spicca il rossetto rosa perlato ed una leggera ombreggiatura sulle palpebre. Subito dopo l’esibizione, scopriamo tra l’altro che l’artista ha raggiunto un piccolo traguardo: il concorrente n 2000 nella storia della kermesse.

Anna Tatangelo, “Le nostre anime di notte”: Video Sanremo 2019, brano autobiografico?

Le analogie fra “Le nostre anime di notte” presentato da Anna Tatangelo al Festival di Sanremo 2019 e la sua personale esperienza matrimoniale hanno fatto subito drizzare le antenne alla critica ed al pubblico da casa. Le nostre anime di notte racconta infatti l’incontro fra due persone, con un finale aperto su che cosa sarà del loro destino a due. Impossibile quindi non trovare subito un riferimento al rapporto fra l’artista e Gigi D’Alessio, alti e bassi che alla fine hanno anche contribuito al ritorno della Tatangelo nel mondo della musica italiana. Smentita invece l’ipotesi dalla diretta interessata nel corso del Dopo Festival di Rocco Papaleo, dove ha sottolineato che in realtà ha scelto il brano per il suo nuovo disco in modo del tutto casuale ed in tempi non sospetti. Forse in una fase della sua relazione con il cantautore napoletano in cui non si parlava ancora di un riavvicinamento? Non ci è dato saperlo. L’unico dato certo è che Anna è ormai stanca di sentirsi rivolgere le stesse domande ed a farne le spese è stato purtroppo lo stesso Papaleo, che distratto dalle dinamiche dello studio, ha posto lo stesso quesito all’artista nonostante avesse appena risposto. “Sono ancora super agitata, un’emozione grandissima”, dice invece la Tatangelo a distanza dalla sua esibizione e poco prima di partecipare al Dopo Festival. Il ringraziamento in questo caso va ovviamente non solo allo staff, che ha inquadrato nelle Storie di Instagram, ma a tutti i fan che la stanno supportando e che speravano da tempo nel suo grande ritorno.

