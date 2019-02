Antonello Venditti/ Video, festeggia i 40 anni di “Sotto il segno dei Pesci” (Sanremo 2019)

Ospite a sorpresa, Antonello Venditti si prepara a raggiungere un nuovo traguardo al Festival di Sanremo 2019. Non parliamo delle sue numerose presenze, che non si contano sulle dita di una mano, anche se sempre inferiori ai suoi successi. Una carriera dorata che permetterà infatti al grande artista romano di celebrare i 40 anni dalla nascita della sua Sotto il segno dei Pesci, uno dei brani immortali del suo repertorio. Per l’occasione, Venditti ha deciso di ripubblicare il singolo grazie ad un’edizione speciale. “Ha segnato la storia sia di chi l’ha fatto sia di chi l’ha sentito“, ha sottolineato infatti Linus durante un’intervista recente al cantautore su Radio Deejay. “Tutti temi in fondo attuali“, sottolinea l’artista parlando di come quell’album in particolare racchiuda in un unico progetto musicale tutti i nodi centrali del suo repertorio. In particolare la hit rappresenta infatti la sua riflessione sulle persone, ma nello stesso album parla anche della sua annale amicizia con Francesco De Gregori, grazie al brano Scusa Francesco, oppure della comunicazione con il singolo Il Telegiornale. All’Ariston invece vedremo Venditti in occasione della terza serata del 7 febbraio, quando salirà sul palco al fianco di altri big come Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso.

Antonello Venditti, Sanremo 2019: l’artista reduce da un doppio sold out

Reduce di un doppio sold out registrato lo scorso dicembre, Antonello Venditti si prepara a calcare le scene non solo di Sanremo 2019, ma anche dell’Italia. Gli ammiratori potranno seguirlo nel tour che ha voluto realizzare per celebrare il 40° anniversario della sua Sotto il segno dei pesci, che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi. Fra le tappe già stabilite troviamo quella del 29 marzo, quando Venditti salirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Al suo fianco la band storica, per un concerto che spazierà in tutto il repertorio del cantautore romano. La prima data vicina è però quella di Bologna all’Unipol Arena, per poi trasferirsi nella sua Roma, dove sarà possibile assistere al suo concerto il prossimo 8 marzo grazie al Palazzo dello Sport. E poi Perugia, Torino, Firenze ed infine Bari per il live del 13 aprile, quando si troverà al PalaFlorio. “Per l’occasione ho chiamato anche i musicisti di allora“, riferisce durante la presentazione per confermare la volontà di rievocare le atmosfere collegate al suo singolo di successo. Si tratta di un’occasione speciale per Venditti, che per la prima volta si ritrova a suonare l’intero album per la prima volta.



