Antonio Moriconi / Uomini e Donne, è la scelta di Teresa Langella? Gli indizi che parlano chiaro

La nuova puntata di Uomini e Donne vedrà Teresa Langella grande protagonista. Dopo il bacio con Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi ha lasciato lo studio infuriato e deciso a non tornare. Nella puntata di oggi, scopriremo che Teresa ha fatto di tutto per riportarlo in studio. Assisteremo non ad una ma a ben tre esterne dei due. Teresa lo ha ricorso subito dopo la registrazione per avere un chiarimento che il corteggiatore non ha voluto. Antonio, anzi, è andato via senza dirle nulla. Teresa non demorde e va da lui, prima nella sua palestra poi lo aspetta vicino casa. È qui che c’è finalmente un chiarimento. Ma a Teresa non basta ed è per questo che chiede e ottiene una terza esterna, durante la quale tra lei ed Antonio scatta il fatidico e atteso bacio, anche molto appassionato. Oggi, in studio, Antonio è infatti presente.

“PER TERESA SENTO FORTI EMOZIONI”

Nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Antonio Moriconi ha ammesso di provare sentimenti molto importanti per Teresa Langella. “Sento delle emozioni forti. Credo di essermi innamorato di lei. Ma a volte il sentimento non basta e io sono stanco. Forse questa storia con Teresa non prevedeva il lieto fine.” Antonio ne ha avute anche per il rivale, Andrea Dal Corso, sul quale ha dichiarato: “Andrea non sbaglia mai, fa tutto perfettamente. Diciamo che sa come arrivare a quello che vuole. Penso che sia un calcolatore. – sbotta Antonio, che ancora aggiunge – Credo che i suoi modi di fare siano veri e questo non l’ho mai messo in dubbio: ho avuto modo di capire personalmente che è un ragazzo impostato per natura.”

