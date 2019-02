Ascolti TV 6 febbraio/ Sanremo 2019 non crolla e mantiene un buon livello: il confronto con gli altri anni

Questa settimana gli ascolti Tv, sono tutti indirizzati sul buon esito del Festival di Sanremo 2019. Come è andata la seconda puntata di ieri, mercoledì 6 febbraio? In moltissimi temevano il crollo degli ascolti ed invece, la kermesse musicale ha retto bene. In diretta su Rai1, il secondo appuntamento con la musica italiana ha registrato un netto di 9.144.000 telespettatori, share 47.3%. Nel dettaglio, Sanremo Start ha registrato 10.805.000 telespettatori, share 38.79%, la prima parte della seconda serata ha registrato 10.959.000 telespettatori, share 46.35%, la seconda parte ha ottenuto 5.260.000 telespettatori, share 51.98%. Per poter fare un confronto con i risultati precedenti, le seconde serate condotte da Carlo Conti e Gianni Morandi, registrarono cali più drastici. Lo scorso anno invece, sempre la seconda serata del Festival di Baglioni, aveva concluso portandosi a casa 9.687.000 spettatori ed il 47,7% di share. Per questo motivo, possiamo ufficialmente dire che lo show, ha fatto meglio di tante seconde serate del passato.

Ascolti TV 6 febbraio: Sanremo 2019 non crolla e mantiene un buon livello

Gli ascolti TV della seconda serata del Festival di Sanremo 2019, hanno premiato lo spettacolo più piacevole. Conduttori visibilmente più sciolti e la presenza briosa di Pio e Amedeo, hanno fatto in modo di confezionare una seconda puntata molto scorrevole e piacevole da seguire, sicuramente meglio dell’esordio. Il crollo che molti si auguravano per Sanremo non c’è stato e gli ascolti si sono mantenuti in linea con quelli della seconda serata del 2018. Eccovi in dettagli, gli altri dati auditel delle altre reti, proseguendo con la Rai. Su Rai 2 Il film The Wolf of Wall Street ha registrato 794.000 telespettatori, share 3.27%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nella presentazione 1.671.000 telespettatori, share 5.89% e nel programma 1.806.000, 7.86%. spostandoci su Mediaset, su Canale 5 Il film Sapore di te ha registrato un netto di 1.516.000 telespettatori, share 6.73%. Su Italia 1 Il film Dark Shadows ha registrato 957.000 telespettatori, share 3.89%. Su Rete 4 #CR4 La Repubblica delle donne ha registrato 519.000 telespettatori, share 1.96%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA