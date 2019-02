Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?/ Silenzio sui social, ma un video conferma l’amore!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero tornati insieme? Il settimanale Chi, nel numero in edicola da ieri, svela con tanto di foto che il riavvicinamento tra i due ex coniugi è reale e non essere solo quello di due genitori che rimangono vicini per il loro bambino. Santiago è sicuramente la motivazione principale per la quale Stefano e Belen, in questi anni, non si sono mai allontanati, eppure è chiaro che c’è sempre stato un affetto a legarli. In più di un’occasione, il ballerino ha ammesso di amare ancora la sua ex moglie, eppure mai è stato confermato un ritorno di fiamma. E se le voci non sono mai mancate, la conferma sembra essere arrivata proprio con i nuovi scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. In questi, Belen e Stefano sono vicini in un modo diverso e, in una foto in particolare, ecco spuntare un bacio.

IL VIDEO CHE “INCASTRA” BELEN E STEFANO

Le foto del settimanale Chi sembrano confermare che il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è soltanto possibile ma è reale. Ma come stanno davvero le cose? Al momento, né Belen né tantomeno Stefano si sbottonano sulla questione. La showgirl argentina è a Buenos Aires in vacanza con amici e, oltre a mostrare alcuni momenti che la vedono in giro o in piscina a rilassarsi con un’amica, non ha fatto alcun riferimento o chiarimento al gossip che la vede protagonista qui in Italia. Stessa cosa per De Martino, che ha preferito non toccare l’argomento. Nonostante questo silenzio, Alfonso Signorini ha pubblicato un video che mostra scene inequivocabili: Belen e Stefano sono in aeroporto e si tengono per mano, poi si baciano e infine si abbracciano. Gesti, questi, che confermano il ritorno di fiamma. D’altronde, come dichiarato anche da Federica Panicucci a Mattino 5, ““Chi è difficilissimo che sbagli. Il direttore Signorini non sbaglia.”

Visualizza questo post su Instagram Amazing 2…….❤️❤️😂@chimagazineit @spysee.it Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini) in data: Feb 6, 2019 at 8:29 PST





