Claudio Bisio/ Comicità sottotono ma con Michelle Hunziker si riprende: stasera andrà meglio? (Sanremo 2019)

Claudio Bisio è il co-conduttore del Festival di Sanremo 2019, al fianco di Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. Nonostante la sua straordinaria verve comica, sul palcoscenico dell’Ariston, l’attore non sta regalando il meglio di sé. L’ironia però, ha avuto modo di farla da padrona anche durante la seconda serata di ieri. Ed infatti, Bisio si è preso gioco della sua stessa giacca damascata e luccicante sfoggiata durante la prima serata. Proprio le critiche per la giacca, nel corso della seconda serata del Festival sono state lo spunto per lanciare una ‘frecciatina’ – seppur ironica – ai social. “Mi hanno detto che devo rispondere alle critiche perché élite e popolo devono dialogare. Élite? Ma non sono laureato e non so distinguere le forchette da pesce e dico le parolacce”. Poi ha letto un paio di tweet inventati a tavolino e uno visibilmente sgrammaticato (ma cose di questo tipo si ritrovano quotidianamente su Twitter): “Teresa, ti voglio già un po’ bene – dice Bisio rivolgendosi all’autrice – ma rileggi sempre prima di mandare in rete”.

Claudio Bisio ritrova Michelle Hunziker sul palco di Sanremo 2019

Nonostante Claudio Bisio sia stato giudicato sottotono, la sua gag di ieri con Michelle Hunziker è stata una vera boccata d’aria fresca. Sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2019, la coppia si è riformata ritrovando la stessa sinergia di Zelig. Di nuovo insieme sul palco, la coppia Hunziker-Bisio ha cantato e ballato La lega dell’amore di Elio e le storie tese. Per loro, al termine della esibizione è arrivata anche una standing ovation. Meno apprezzata invece, la gag iniziale con Claudio Baglioni sulla punteggiatura con tanto di pernacchie. Vedremo se stasera per Bisio andrà meglio e riuscirà a regalare al pubblico la sua reale vena ironica, fortemente dissacrante e riflessiva. Il valore della grammatica e la punteggiatura per esempio, hanno rappresentato un momento televisivo importante, specie in questa epoca digitale, di “orrori” grammaticali e frasi scritte senza pensarci mai un momento.



