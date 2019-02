Conflitto di interessi a Sanremo 2019: ospiti legati a Salzano?/ Striscia, “Pio e Amedeo firmarono ad agosto…”

Striscia la Notizia ancora contro Sanremo 2019 sul presunto caso di conflitto di interessi. Nella puntata di stasera, 7 febbraio, in concomitanza con la terza serata della kermesse canora, il Tg satirico di Canale 5 tornerà ad occuparsi, tramite l’inviato Pinuccio, di ulteriori strane “coincidenze” relative ai rapporti tra Salzano, Claudio Baglioni e l’azienda Rai. Secondo l’inviato di Striscia, infatti, ci sarebbero altri cantanti non appartenenti in modo diretto al circuito F&P “ma che hanno comunque interessi con le società di Salzano”. Un esempio su tutti? Riccardo Cocciante, proprio ieri tra i super ospiti presenti sul palco del teatro Ariston. In merito al cantautore di Margherita, Pinuccio ha proseguito: “Una persona del settore ci ha spiegato che il musical Giulietta e Romeo di Cocciante è stato co-prodotto da F&P. E un altro famosissimo spettacolo di Cocciante, Notre Dame de Paris, di cui hanno cantato proprio ieri il pezzo al Festival, è in giro con la Vivo Concerti, società vicina a Salzano e acquisita, insieme a F&P, da una multinazionale”. Ancora solo coincidenze? La medesima fonte di Striscia la notizia (sarebbe un impresario del settore musicale che in passato ha collaborato con Salzano), ha poi rivelato ulteriori indiscrezioni in merito ad altri due super ospiti di Sanremo 2019, presenti ieri: il duo comico Pio e Amedeo. “A Pio e Amedeo, gli ha firmato il contratto ad agosto (riferendosi a Salzano, ndr) e ci ha messo che sarebbero stati ospiti a Sanremo”, avrebbe rivelato l’impresario, raggiunto telefonicamente.

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO SANREMO 2019 SUL PRESUNTO CONFLITTO DI INTERESSI

A quanto pare anche nella nuova serata di Sanremo 2019 in onda questa sera non mancheranno ospiti legati al circuito F&P. A rivelarlo è sempre il nuovo servizio realizzato da Striscia la Notizia secondo il quale stasera Raf e Umberto Tozzi “Hanno dichiarato che andranno come ospiti al Festival per promuovere il loro tour, prodotto da F&P”. Non solo ospiti ma anche conduttori: sempre secondo Pinuccio Anna Ferzetti, conduttrice del Pre-Festival e moglie di Pierfrancesco Favino, era presente al matrimonio di Salzano. In merito all’attore, quest’anno ospite della kermesse, nella passata edizione era stato conduttore sul palco dell’Ariston. Lo stesso impresario ha dichiarato all’inviato del programma: “Ho visto dietro le quinte la sicurezza di Salzano e Baglioni, una società che lavora prevalentemente con loro. Fanno i bodyguard per gli artisti”, parlando poi anche dei pagamenti fatti a Salzano: “Su 100 mila euro ne davamo 20/30 in contanti”. Alla domanda di Pinuccio: “Ma era un pagamento in nero a tutti gli effetti?”, la fonte ha replicato: “Diciamo. È una prassi che si fa in Italia, non è la prima volta”. Ancora una volta, al termine del servizio, Pinuccio ha chiesto spiegazioni all’Azienda Rai e a Salzano, in attesa di una loro replica.

