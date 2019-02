Crimson Peak/ Su Italia 1 il film di Guillermo del Toro (oggi, 7 febbraio 2019)

Il film Crimson Peak va in onda oggi giovedì 7 febbraio su Italia 1 alle ore 21.25. Il regista è il messicano Guillermo del Toro e i personaggi principali che appaiono nel film sono interpretati da Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Jim Beaver, Charlie Hunman, Burn Gorman. Il genere cinematografico della pellicola è l’horror, quindi si raccomanda una visione a un pubblico adulto. In Italia il film è vietato ai minori di 14 anni a causa dell’inserimento di alcune scene piuttosto forti, a tratti violente e con un linguaggio che può non essere adatto a ragazzi giovanissimi. Crimson Peak è stato girato nell’anno 2015 ed è stato prodotto dalla Legendary Pictures. La distribuzione invece è stata affidata alla Universal Pictures. Le scene di tutte le parti del film sono state riprese all’interno del Canada e più precisamente nell’Ontario.

Crimson Peak, la trama del film

Adiamo a vedere la trama di Crimson Peak, in onda stasera su Italia 1. La storia inizia con l’apparizione del fantasma della madre di Edith Cushing, la giovane ragazza interpretata da Mia Wasikowska. Lo spettro ha un messaggio da recapitare per mette in guardia la ragazza da Crimson Peak, nome che al momento non si riferisce a niente di noto. Nel frattempo Edith si dedica alla scrittura, privilegiando il genere horror, arricchito da fantasmi spaventosi e narrazioni sovrannaturali. L’editore però non è contento delle produzioni e consiglia all’autrice di inserire anche avvenimenti sentimentali per rendere le storie più appetibili da parte dei lettori e del grande pubblico. Sono passati 14 anni dalla prima apparizione del fantasma della madre quando Edith conosce un baronetto inglese che si chiama Sir Thomas Sharpe. Il ragazzo ha rapporti con il padre di Edith per motivi professionali e spera che un giorno possa fornire aiuto finanziario tramite la propria società. Il baronetto infatti vorrebbe costruire un macchinario destinato all’estrazione di un minerale: l’argilla rossa. Questo elemento è presente in grande quantità all’interno della sua proprietà in Inghilterra. Tra i due inizia a nascere un’attrazione ed Edith ha una nuova visione: le appare un’altra volta la madre, con lo stesso monito di tenersi alla larga da Crimson Peack. Il padre di Edith assume un investigatore per far luce sulla vita privata del baronetto e scopre un segreto che lo preoccupa notevolmente. Dunque decide di offrire una cifra molto elevata di denaro per convincere Sir Thomas a lasciare Edith in maniera irreversibile. Lui le spezza il cuore parlando male dei suoi scritti e dicendo che quei racconti non hanno alcun valore. Lei non si da tregua e lo cerca. Quando lo trova i due palesano il sentimento d’amore che li lega incessantemente ma la vita della ragazza viene di nuovo turbata dall’improvviso decesso del padre, caduto in circostanze piuttosto misteriose. Dopodiché i due si trasferiscono in un’abitazione inglese dallo stile gotico, proprio su un giacimento minerario d’argilla rossa. Qui è presente anche la sorella di Sir Thomas che si rivelerà un’acerrima nemica nel rapporto amoroso della coppia. Quando Edith scoprirà che quella casa è soprannominata proprio Crimson Peack inizieranno le strane apparizioni e i colpi di scena.

