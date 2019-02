Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati/ “Un profondo rammarico, ma non poteva andare avanti”

Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati, la loro storia d’amore è terminata molto prima del previsto. Ad annunciarlo è l’attrice che sul suo profilo di Instagram commenta: “È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia d’amore con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali e anche per la totale diversità nel concetto stesso di coppia e d’amore. Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza vi abbraccio. Mi prendo un po’ di tempo per me”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Le parole di Jane ci fanno capire come la fine di questa relazione possa anche condizionare la sua vita professionale, magari con la voglia di prendersi un attimo di riflessione e di mettere dunque per un po’ da parte lo spettacolo e le ospitate in televisione per recuperare. Elia Fongaro dal canto suo ha deciso il silenzio anche sui social, dove ha pubblicato semplicemente un’immagine nera, clicca qui per guardarla.

Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati, una storia nata al Gf Vip

Elia Fongaro e Jane Alexander hanno deciso di lasciarsi, di porre fine a quella storia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si erano conosciuti proprio all’interno del reality show storico di Canale 5, con Jane che era entrata fidanzata. Si erano avvicinati prima come amici, facendo progredire sempre di più la loro conoscenza nonostante da fuori il fidanzato della Alexander avesse avanzato addirittura una proposta di matrimonio. Alla fine era stata la stessa donna a lasciare direttamente dalla televisione il suo uomo per iniziare la relazione con Elia nonostante l’evidente differenza di età. Nonostante questo erano sembrati molto affiatati anche nei mesi dopo la fine del reality show. Ora però arriva questa notizia che spiazza un po’ tutti e che se è stata annunciata sui social network non può essere ancora in dubbio. Vedremo se i protagonisti decideranno di tornare a parlare di quanto accaduto e delle motivazioni.

Le parole di Jane

Il silenzio di Elia

Visualizza questo post su Instagram ⚫️ Un post condiviso da Elia Fongaro (@eliafongaro) in data: Feb 7, 2019 at 12:11 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA