ELISABETTA GARUFFI/ Moglie di Paolo Cevoli: stilista di abiti da sposa e “comica di famiglia” (Sanremo 2019)

L’arrivo come ospite sul palco di Sanremo 2019 di Paolo Cevoli ci porta ad indagare anche sulla sua vita privata e a scoprire ciò che sta alle spalle di un comico apprezzatissimo in tutta Italia per la sua simpatia contagiosa. Da 32 anni a questa parte Cevoli è sposato con Elisabetta Garuffi, stilista di moda di un brand di abiti da sposa riconosciuto a livello internazionale come Tosca Spose. Qualche tempo fa è stato proprio Cevoli sulla sua pagina Facebook a presentare la sua compagna di vita nonché madre dei suoi due figli, Giacomo di 28 anni e Davide di 26, come la “vera comica della famiglia”, a conferma di una verve di simpatia che evidentemente è stato il leit motiv della loro unione. Significativa, a tal proposito, una frase della Garuffi in una recente intervista:”In questi ultimi anni ho imparato a non prendermi tanto sul serio. E poi in casa ho un comico per marito, Paolo Cevoli, che ha sempre la battuta giusta per mettermi di buonumore. Mi ha sempre spinto ad andare avanti, a non mollare”.

ELISABETTA GARUFFI, MOGLIE DI PAOLO CEVOLI

La carriera di Elisabetta Garuffi è slegata da quella del marito Paolo Cevoli ma non per questo meno ricca di soddisfazioni. In qualità di stilista per Tosca Spose la donna si è fatta conoscere ed apprezzare anche fuori dai confini nazionali. Intervistata da “Elle” qualche tempo fa, la Garuffi ha dichiarato:”Cosa si prova ad avercela fatta? Non l’ho mai pensato. Anzi, adesso che ho raggiunto traguardi professionali importanti, è il momento più duro e impegnativo. Esigo molto da me stessa, penso che avrei potuto fare meglio, che c’è da migliorare… Solo ogni tanto mi lascio prendere dall’entusiasmo, quando mi accorgo di aver avuto una buona idea”. Difficile anche conciliare famiglia e carriera:”Non è stato semplice. Non sono stata una mamma sempre disponibile. Ma c’è stato un momento quando ho scelto la famiglia e ho messo da parte la carriera. È stata una decisione sofferta. Poi ho capito che, se non mi fossi realizzata professionalmente, non sarei mai riuscita a essere una buona madre”.

ELISABETTA GARUFFI, “IL GIORNO PIU’ FELICE DELLA MIA VITA…”

Prendiamo spunto ancora una volta dall’intervista concessa da Elisabetta Garuffi ad “Elle” per sottolineare il grande legame d’amore con il comico Paolo Cevoli. Interrogata su quale sia stato il giorno più felice della sua vita, la stilista non ha avuto dubbi:”Il giorno del matrimonio con Paolo, perché iniziavo una grande avventura che desideravo tantissimo. È stata una giornata meravigliosa: naturalmente, non posso dimenticare il mio abito, che ho disegnato e fatto cucire da mia madre. Lei mi ha insegnato a cucire e a lavorare i preziosi e delicati tessuti dei miei vestiti da sposa”. Infine un augurio per i figli nati dall’amore con Paolo Cevoli, Giacomo e Davide, che troverà d’accordo tante mamme:”Di fare, come me, un lavoro che li appassiona. Di fare sempre le scelte giuste, di non abbandonare mai i loro sogni, che necessariamente comporteranno rinunce”.



