Enrico Montesano sfotte Di Maio e M5s a Domenica in/ Video sparito su RaiPlay: Pd “la nuova Rai oscurantista”

Un piccolo caso mediatico-politico spunta in Rai nei giorni in cui tra Sanremo, Baglioni, i migranti e Salvini già i rapporti tra il Servizio Pubblico e la politica sono tutt’altro che “calmi”: durante la scorsa puntata di Domenica In il simpatico Enrico Montesano si è dilettato in una lunga intervista da far crepar da ridere la conduttrice Mara Venier, letteralmente “piegata” dalle battute e dalla verve di un ancora freschissimo grande attore e comico romano. Al minuto 15, circa, la simpatica intervista va verso una inizialmente leggera analisi politica generale in Italia, con Montesano che però sempre più scatenato iniziare a ironizzare e non poco sul Reddito di Cittadinanza, il Movimento 5 Stelle e sul stesso leader Luigi Di Maio. Solo che qualche ora dopo il suddetto video è letteralmente sparito dalla piattaforma ufficiale RaiPlay, scatenando una bufera social non ancora chiusa. Nasce tutto da queste battute di Montesano, dette in assoluta ilarità e buona sagacia di satira (per dire, ultimamente ci ha fatto più ridere lui in questi pochi minuti che non Crozza nei suoi “editoriali-satirici” da Fazio, ndr): «Il Pil non cresce, si ferma tutto. Pure sto reddito di cittadinanza quanto costerà… Il Movimento 5 stelle poi», con la Venier che lo blocca subito andando in “panico”, «non me parlà di politica…» con Montesano che coglie invece la palla al balzo, «Ma no. Nessun guaio. Solo …Movimento 5 stelle … con questa crisi si chiamerà Movimento bed & breakfast. Con questa crisi come fai. Costa troppo un 5 stelle».

L’ATTACCO DEL PD “ECCO LA NUOVA RAI OSCURANTISTA”

Risate in studio anche se la Venier prova a bacchettare il suo ospite, «non voglio sapere niente!!!» ma ormai l’onda di satira è partita e fermarla è praticamente impossibile: Montesano allora cala l’asso e se la prendere con il vicepremier, «Io voglio bene a Giggino Giggetto (Di Maio, ndr). Ma lo sai che l’altra sera rientrava in albergo. Si è avvicinata una bellissima ragazza che lo voleva conquistare. Lui ha detto ‘no, no aspetti, non può salire con me, prima devo fare la verifica costi-benefici, dopo ne parliamo». Apriti cielo, scattano le polemiche e da RaiPlay di colpo sparisce il video dell’intera intervista (che invece ritrovate qui sotto dal canale YouTube di Montesano): «la mancanza della presenza dell’intervento di Enrico Montesano è dovuta al fatto che il contratto con l’attore non prevede i diritti web» spiega l’Ufficio Stampa Rai alle domande di Wired, anche se non convince molto dato che sulla stessa RaiPlay si trovano diverse ospitate registrate negli studi Rai. Inevitabile l’attacco del Partito Democratico, con la deputata Anna Morani che dai social rilancia «È sparito dal sito della #Rai l’intervento del comico romano #Montesano che aveva fatto battute su #DiMaio e reddito di cittadinanza. È la nuova gestione oscurantista di #Lega e #M5s della #Rai pagata da tutti i cittadini».





