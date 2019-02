Enrico Nigiotti, “Nonno Hollywood”/ Video Sanremo 2019: riuscirà a scalare la classifica?

Enrico Nigiotti è una delle rivelazioni dell’anno e la sua esibizione sul palco della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo 2019 era una delle più attese con Nonno Hollywood. L’artista toscano ha deciso di portare sul palco dell’Ariston un brano toccante e molto coinvolgente in cui l’artista, in un continuo salto tra passato e presente, racconta la sua storia e il rapporto con un nonno che non solo rappresenta un pezzo della sua vita ma una parte del passato nella storia di tutti noi. Nigiotti, visibilmente teso, ha dato forma ad un’esibizione impeccabile e di sicuro il suo pezzo non farà alcuna fatica a diventare uno dei più trasmessi in radio. Nigiotti in Nonno Hollywood parla della sua Livorno, la città in cui è nato e vive, ma anche della sua generazione e di quel mondo che forse sta cambiando troppo rapidamente e che dovrebbe fermarsi a riflettere e fare tesoro del passato, senza rincorrere in maniera forsennata un futuro che sembra inarrivabile o quantomeno difficile da afferrare. Musica e testo di fondono alla perfezione per dare forma ad un unicum capace di agganciare il pubblico e di portarlo in un modo fatto di emozioni ancora inesplorate e di sensazioni tutte da scoprire.

Enrico Nigiotti, “Nonno Hollywood”, video Sanremo 2019: buona la prima

Enrico Nigiotti nella sua prima esibizione sul palco dell’Ariston con Nonno Hollywood ha convinto e non è affatto da escludere che riuscirà a scalare letteralmente la classifica. Per il momento, la classifica rigorosamente parziale vede Nigiotti bloccato nella zona gialla, quella in cui si sono piazzati gli artisti che, pur non avendo fatto i conti con una bocciatura, non sono stati considerati dal pubblico meritevoli della zona blu. Ovviamente, Nonno Hollywood è un pezzo che deve essere riascoltato sia in radio che attraverso le piattaforme online. Non si tratta infatti della classica canzone orecchiabile che già dal primo ascolto rimane in testa e di questo Enrico Nigiotti ne è ben consapevole. SI tratta, al contrario, di una di quelle canzoni che devono essere lasciate decantare e che hanno bisogno di un po’ di tempo per essere afferrate pienamente. Le emozioni raccontate da Enrico Nigiotti nella sua Nonno Hollywood sono però talmente tanto universali che non è affatto difficile ipotizzare una vera e propria scalata della classifica da parte di questo giovane artista toscano che in pochi anni ha dato prova di avere tutte le carte in regola per affermarsi come uno degli artisti più talentuosi del momento della scena nazionale. I fan di Enrico Nigiotti dunque non dovranno fare altro che attendere le prossime serate per capire come se la caverà il loro beniamino alle prese con la classifica e nel frattempo non faranno di certo venire meno il loro sostegno sui social all’artista come già accaduto durante la prima serata della kermesse canora.

Video Sanremo 2019 della prima esibizione di Enrico Nigiotti "Nonno Hollywood"





