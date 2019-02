Fabio Rovazzi/ Dopo il Kenya torna al lavoro. La televisione è un nuovo amore? (Sanremo 2019)

All’alba dei suoi venticinque anni, Fabio Rovazzi può considerarsi fortunato. Importanti collaborazioni, numeri di visualizzazioni da invidia su YouTube, la realizzazione di un film e la co-conduzione di Sanremo giovani al fianco di uno dei pilastri del piccolo schermo italiano, Pippo Baudo. Lo scorso dicembre era stato scelto da Claudio Baglioni per presentare la kermesse dedicata alle giovani proposte insieme a Pippo Baudo, un onore per il giovane video maker. Questa sera Fabio salirà, per la prima volta, sul palco dell’Ariston, senza il suo maestro (ospite ieri sera) a cui ha dedicato queste parole dopo la gara tra i giovani: “L’emozione non ha voce. Ma per scrivere Grazie Pippo, la voce non serve. Grazie a Claudio Baglioni per avermi chiamato. E grazie a tutti voi per gli splendidi messaggi che mi state mandando. Grazie, grazie, non avevo mai fatto televisione, ma ieri sera mi sono sentito sorprendentemente a mio agio”. Oltre a Fabio Rovazzi, questa sera sul palco del Teatro Ariston ci saranno Antonello Venditti, Alessandra Amoroso che festeggerà i 10 anni di carriera, Raf e Umberto Tozzi e Ornella Vanoni. Spazio anche a Serena Rossi per presentare la fiction su Mia Martini, in onda il 12 febbraio su Rai 1, e a Paolo Cevoli

IL VIAGGIO IN KENYA

Dopo il suo impegno a Sanremo Giovani Fabio Rovazzi si è concesso una vacanza in Kenya insieme alla fidanzata Karina Bezhenar. I due giovani ragazzi sono volati in un posto caldo e immerso nella natura dove hanno visto luoghi meravigliosi immersi tra animali selvaggi, partendo e tornando dal resort di Flavio Briatore, Billionaire. Un viaggio ricco di emozioni. Dopo Sanremo Giovani, Natale, Capodanno e l’Africa è arrivato anche il momento di festeggiare il compleanno di Fabio che ha organizzato una festa nel locale di Carlo Cracco, a cui è molto affezionato tanto che lo chef è apparso nel suo ultimo videoclip, insieme a numerosi amici e personaggi del mondo dello spettacolo. All’elegante cena hanno partecipato anche Massimo Boldi e Diletta Leotta.





