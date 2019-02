Francesco Chiofalo a Verissimo?/ La scoperta del tumore e l’intervento: tutta la verità dalla Toffanin

Francesco Chiofalo ancora protagonista di un programma Mediaset? Dopo essersi mostrato in un letto di ospedale a Le Iene Show, il bell’ex protagonista di Temptation Island potrebbe tornare protagonista sabato pomeriggio a Verissimo. Nelle scorse ore il romano si è mostrato proprio negli studi Mediaset di Milano e sembra che il motivi sia proprio la sua partecipazione al programma di Silvia Toffanin che sabato pomeriggio andrà in onda normalmente e che potrebbe raccogliere le rivelazioni di Francesco Chiofalo sul suo tumore. Dalla scoperta della minacciosa massa fino all’intervento avvenuto proprio il mese scorso fino all’addio all’ospedale per fare un ultimo mese di controlli in attesa del risultato della biopsia, qual è il risultato? Potrebbe essere proprio questa la rivelazione che sabato pomeriggio farà a Verissimo?

FRANCESCO CHIOFALO A VERISSIMO?

Nei giorni scorsi il romano ha rilasciato un’intervista anche a Uomini e donne Magazine dicendosi contento di essere tornato alla sua vita di tutti i giorni anche se, al momento, non è ancora pronto al 100% per tornare a lavoro. In questo mese ha fatto una serie di controlli, analisi e TAC che presto potrebbero finalmente sbloccare la sua situazione da paziente sotto controllo ad ex paziente e quindi persona formalmente guarita. Le possibilità che le notizie e che il racconto che farà a Silvia Toffanin sia positivo ci sono tutte ma dovremo attendere la messa in onda della puntata per scoprire se ci saranno altre rivelazioni. Proprio per via del suo tumore, dell’affetto dei fan e delle parole della sua ex, Selvaggia Roma, presa di mira poi sui social, Francesco Chiofalo è rimasto sotto i riflettori in questi ultimi due mesi. Per lui calerà il sipario con quest’ultima intervista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA