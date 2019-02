Gabriella Labate, moglie di Raf/ “Il sole, la calma dentro e la frenesia del Festival” (Sanremo 2019)

Gabriella Labate è nota per essere stata prima donna del Bagaglino, ma anche perché è la dolce metà del cantante Raf. I due sono sposati dal 1996 e dalla loro unione sono nati due figli: Bianca e Samuele. L’attrice e showgirl sarà oggi a Sanremo, visto che il marito è ospite del Festival. E si sta già godendo il bel clima ligure. «Una bellissima giornata di sole un respiro profondo la calma dentro e tutto intorno la frenesia di #sanremo2019», ha scritto sul suo profilo Instagram, pubblicando un selfie. Nelle sue Stories invece compare una risposte alla domanda di chi si chiede quanto siano “fighi” lei e il marito Raf. «Non so, dipende dall’angolazione», ha scherzato Gabriella Labate. E quando le viene chiesto se l’etichetta di “moglie di” le pesa risponde con la stessa leggerezza: «Sono sua moglie, è la verità. Non vedo dove sia il problema». Gabriella Labate è comunque poliedrica: si è scoperta scrittrice e ha lavorato ad alcune canzoni con Raf, senza che la coppia ne risentisse. «No, ci siamo abituati. Lo studio di Raffaele è in casa, io lo chiamo il bunker. Per il resto la nostra è una vita normale. Viviamo in una casa col giardino, abbiamo l’orto, fino a poco tempo fa c’erano anche le galline», spiegò a Vanity Fair.

IL PRIMO INCONTRO CON RAF

In quell’intervista Gabriella Labate raccontò il primo incontro con il marito Raf. «Ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi». Fu lui a fare il primo passo: «Mi ha invitato a cena». E pensare che inizialmente non gli andava a genio… «All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera». Da allora sono passati oltre trent’anni. Il segreto? Per Gabriella Labate è non averne. E allora come si fa a restare insieme? «Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto. Se due persone smettono di essere felici, invece, fa male continuare», spiegò la moglie di Raf in un’intervista di qualche anno fa.

LA TRAGEDIA SFIORATA

Gabriella Labate è pronta a godersi il suo Raf, insieme ai tanti fan, al Festival di Sanremo, ma con la discrezione che ha contraddistinto il loro rapporto. Anche così hanno costruito la loro favola. Da quel primo incontro a Saint Vincent alla proposta in Giamaica, dove Raf stava girando un video, passando per il matrimonio a Cuba e le nascite di Bianca e Samuele. Non sono mancati momenti difficili, come la tragedia sfiorata dopo un intervento alla spalla. Ne parlò Gabriella Labate a Domenica Live, parlando di un’anestesia errata per la quale rischiò di perdere un polmone. «Appena ha infilato l’ago ho sentito un dolore fortissimo al petto. L’ho detto subito. Lei mi trattava in modo molto arrogante. Ha tirato fuori l’ago, lo ha rimesso dentro. Lo ha mosso un po’, ho sentito un nuovo dolore fortissimo al centro del petto. Ho percepito che perdevo i sensi proprio mentre gridavo aiuto. Io urlavo perché lei mi aveva bucato un polmone». Il giorno dopo fu mandata a casa, ma un amico le salvò la vita, facendola operare d’urgenza.



