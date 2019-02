Irene Capuano/ Uomini e Donne: le lacrime per Luigi Mastroianni ad un passo dalla scelta (Trono Classico)

Lacrime amare per Irene Capuano, la corteggiatrice di Luigi Mastroianni che, nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, non nasconde la delusione per la richiesta del tronista a Maria De Filippi. Stanco dei continui alti e bassi con Irene, Sonia e Gioia, Luigi chiede nuove corteggiatrici alla redazione scatenando la reazione della Capuano che, visibilmente presa da lui, non riesce a trattenere le lacrime. Tra Luigi e Irene, l’interesse c’è, ma a causa di alcune incomprensioni, il rapporto non decolla. Dopo aver visto Luigi baciare Giorgia, per la Capuano arriva un’altra batosta a poche settimane dalla scelta. Anche Luigi, infatti, dopo Teresa e Lorenzo Riccardi, sceglierà la donna della sua vita in una puntata speciale. Irene spera di esserci e di poter uscire dal castello mano nella mano con il tronista. Ci riuscirà o le lacrime di oggi saranno l’inizio di un triste epilogo?

IRENE CAPUANO: LA DEDICA PER LUIGI MASTROIANNI

Nonostante la lacrime, Irene Capuano non ha alcuna intenzione di arrendersi. Decisa a conquistare il cuore di Luigi Mastroianni, sta provando in tutti i modi a convincere il tronista di Uomini e Donne a sceglierla. In attesa della registrazione dela scelta, la Capuano si lascia andare a dolci dediche d’amore sui social. “Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe mentre ride il cuore”, ha scritto sui Instagram nei giorni scorsi la giovane corteggiatrice concludendo il tutto con un cuore giallo. Un piccolo, ma importante gesto quello di Irene per Luigi, abituato a dare peso ai piccoli gesti e ai dettagli che, apparentemente, non hanno importanza. La Capuano, dunque, con una semplice dedica sui social, riuscirà a conquistare il cuore del tronista? Tra le varie corteggiatri, Irene è sicuramente una delle preferite del pubblico che sperano di vederla preso accanto a Luigi.

