Isola dei Famosi 2019/ Stefano Bettarini e Jo Squillo star in Honduras: il reality salvo?

L’Isola dei Famosi 2019 ha finamente trovato i suoi protagonisti. Partiti in ritardo rispetto ai compagni, Stefano Bettarini e Jo Squillo si sono subito ambientati trovando il loro posto al sole in Honduras. Energici, sorridenti, battaglieri e pronti ad arrivare fino in fondo, l’ex calciatore e la cantante-conduttrice non stanno deludendo le aspettative del pubblico. Jo Squillo ha subito offerto il primo spettacolo osè delll’isola restando in topless al largo della spiaggia honduregna. In splendida forma, la 56enne ha mostrato il fisico tonico apparendo perfettamente a suo agio. Bettarini, invece, ha conquistato tutti con le sue doti da perfetto pescatore. Amante del mare e del pesce, l’ex marito di Simona Ventura sta tirando fuori le sue armi migliori per dimostrare di essere un naufrago perfetto. Dopo essere arrivato in finale al Grande Fratello Vip, Bettarini riuscirà a fare lo stesso sull’Isola? Mentre, dunque, la fidanzata Nicoletta Larini piange in Italia, lui è pronto a vincere il reality.

ISOLA DEI FAMOSI 2018: NUOVI NAUFRAGHI IN ARRIVO

Sull’Isola dei Famosi 2019 continuano le defezioni. L’ultima a lasciare l’Honduras è stata Youma Diakitè che, dopo essere stata informata dalla produzione che il figlio che ha soli 5 anni, sente profondamente la sua mancanza, ha deciso di abbandonare il reality e tornare immediatamente in Italia. Quello di Youma è il terzo abbandono dopo quello di Francesca Cipriani e John Vitale. Nelle prossime ore, però, anche Paolo Brosio potrebbe decidere di fare le valigie a causa dei mosquitos che gli stanno rendendo il naufragio molto doloroso. Al posto dei concorrenti che, per diverse ragioni, sono tornati in Italia, nelle prossime puntate, Alessia Marcuzzi dovrebbe annunciare l’arrivo di nuovi concorrenti. Chi, dunque, partirà per l’Honduras? Al momento, non ci sono nomi certi, ma per risollevare e sorti del reality ci vorrebbero personalità forti come quelle di Bettarini e Jo Squillo. La produzione, dunque, punterà su caratteri decisi o sulla bellezza fisica?

