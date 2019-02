LUANA D’ESPOSITO, CHI È?/ Da Avanti un Altro a Pomeriggio 5: scontro con Lemme a causa di una… dieta!

Nello studio di Pomeriggio 5 si parla di dieta e la spumeggiante Luana D’Esposito, volto di Avanti un altro, racconta a Barbara d’Urso e ai suoi ospiti la sua esperienza. Luana ha perso 25 chili e ha riscoperto se stessa, ma discute in studio con il farmacista Lemme a causa di una dieta a suo dire discutibile. In un servizio fatto per Pomeriggio 5, Luana ammette che, pur avendo perso 25 chili, con le feste natalizie ne ha messo su qualcuno ed è per questo che si reca da un dietologo/nutrizionista per avere qualche dritta per dimagrire. Si parla di dieta dei colori ma, tornati in studio, Lemme ha da ridire: “Ti ha dato l’anguria, la zucca.. tutte cose che fanno ingrassare come un vitello!” accusa il farmacista che non trova però gli altri ospiti in studio, e la stessa Luana, d’accordo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La dieta di Luana D’Esposito

Chi è Luana D’Esposito? La splendida ventriloqua di Avanti un Altro sarà ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. La ragazza ha raccontato la sua esperienza che l’ha portata a perdere 25 chilogrammi di peso per partecipare nella categoria curvy a Miss Italia. Luana è nata in Germania ma la mamma è lucana e il padre napoletano. Negli anni si è specializzata in danze orientali, ma è anche amante del fitness ed istruttrice di pilates. A Mediaset ha raccontato: “Dopo la fine della mia storia d’amore di sette anni sono caduta in depressione. Ad un certo punto però ho capito che non ne valeva la pena e ho deciso di riprendere in mano la mia vita. Ho cambiato colore dei capelli, stravolto il mio look e ho iniziato una dieta. Grazie a questa sono riuscita a dimagrire molto”. Ha aggiunto di non aver patito la fame, ma di aver semplicemente seguito una corretta alimentazione, arrivando a mangiare un po’ di tutto nelle giuste dosi dopo aver eliminato in una prima fase pane e pasta.

Luana D’Esposito, chi è? Il ruolo di ventriloqua di Avanti un Altro

Luana D’Esposito si è fatta conoscere al pubblico italiano soprattutto per il ruolo di ventriloqua nella trasmissione “Avanti un Altro” condotta da Paolo Bonolis su Canale 5. In cosa consiste il suo ruolo? Con la sua seducente danza, è esperta in balli orientali, deve provare a distrarre il concorrente che cerca di rimanere tranquillo e di indovinare le domande. La ragazza ha stretto grandi amicizie all’interno della trasmissione, legandosi soprattutto a Francesco Nozzolino con il quale ha posato diverse volte. Luana ha uno splendido carattere e oltre ad essere veramente bella ha nei suoi occhi grande luce, quella di chi ha voglia di vivere la sua vita al cento per cento. A Pomeriggio 5 probabilmente racconterà la sua esperienza che l’ha portata a perdere molti chili.



