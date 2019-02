Masterchef Italia 8/ Eliminato e anticipazioni 7 Febbraio: il caffè, protagonista della Mystery Box

‘Na tazzulella ‘e cafè servita dallo chef Antonino Cannavacciuolo sarà la protagonista assoluta della Mystery Box durante il nuovo appuntamento con Masterchef Italia, in onda questa sera, giovedì 7 febbraio, a partire dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e Now Tv in streaming video. Per i 19 candidati chef comincerà così la nuova sfida nelle cucine del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. I concorrenti dovranno introdurre questo ingrediente particolare, per renderlo unico nella realizzazione di un piatto salato, realizzato con alimenti che comprendono delle sostanze in grado di favorire sonno. A giudicarli sarà lo stesso Cannavacciuolo insieme ai colleghi giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli. In palio, in questa prova, un privilegio importante nel seguente Invention Test. Di seguito, spazio per la prova in esterna. In questo caso, i cuochi amatoriali, suddivisi in due brigate, dovranno rendere memorabile la Quinceañera di una ragazza italiana con origini sudamericane: gli 80 ospiti della festa – organizzata presso la bellissima Villa Renoir (poco lontano da Milano) – dovranno valutare due menu che congiungano la cultura gastronomica italiana con quella latino-americana, e nominare di conseguenza la brigata migliore. I peggiori della sfida, invece, saranno costretti ad affrontare il Pressure Test.

Masterchef Italia 2018, anticipazioni

A parte lo show in prime time, prosegue incessantemente anche l’appuntamento con la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda ogni giorno, alle ore 19.50 sempre su Sky Uno. Tra le rubriche di questa settimana: gli aspiranti chef riportano episodi nuovi vissuti nella cucina del programma e i dettagli delle loro ricette. Spazio poi per i segreti di alcuni chef stellati come Gianfranco Pascucci, Peter Brunel e Iside De Cesare. Inoltre, i giudici di MasterChef Italia ci porteranno alla scoperta delle loro creazioni. In ultimo, nuove saporitissime pizze gourmet. Nel frattempo, il celebre cooking show continua la sua lotta contro gli sprechi. Proprio come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non utilizzati durante le prove, sono stati donati all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma, con la preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell’Università di Bologna, ha avuto modo di compiere questo ottimo lavoro. Questo tipo di approccio, rimane perfettamente in linea con quello del Gruppo Sky e quindi, continua anche per questa nuova edizione.

