Plagio a Sanremo 2019/ Video, sospetti su Achille Lauro, Arisa ed Einar: “Il brano mi è stato assegnato”

Non c’è Sanremo senza accuse di copiare o di plagio e anche quest’anno è successo lo stesso. Plagio a Sanremo 2019? Più di uno a sentire le malelingue e nel macinino sono finiti già ben tre artisti. Di questo si è parlato stamattina a Storie Italiane dove è Valerio Scanu a mettere in lista anche il brano di Arisa “Mi sento bene” che, a suo dire, ricorda molto “Dio è morto” dei Nomadi. La bomba è stata sganciata proprio questa mattina su Rai1 e non sappiamo se la cantante avrà modo di replicare in futuro o se ci saranno degli strascichi ma quello che è certo è che il primo a finire sotto accusa è stato il trapper Achille Lauro con il suo Rolls Royce che è stato definito un po’ troppo simile ad un brano degli Smashing Pumpkins secondo quanto ha denunciato Frankie Hi Nrg, nome storico del rap italiano, su Twitter.

LE ACCUSE DEI PRESUNTI PLAGI E I VIDEO PER COMPARARLI

Striscia la Notizia, invece, non si è fatto sfuggire un altro presunto caso di plagio a Sanremo 2019 ovvero quello di Einar, vincitore di Sanremo Giovani ed ex ugola d’oro di Amici. Il tg satirico ha spiegato: “La sua Centomila volte non sarebbe stata inedita come prescrive il regolamento di Sanremo Giovani. La stessa canzone con un altro testo sarebbe stata scritta e eseguita in pubblico dai Vanima. Stranamente non si trovavano più tracce in rete del pezzo per poter fare un confronto”. Alla questione ha risposto proprio il diretto interessato che oggi era in collegamento da Sanremo con Storie Italiane e proprio Eleonora Daniele gli ha fatto la spinosa domanda sul plagio e la sua risposta? Non si è fatta attendere: “Il brano mi è stato assegnato, mi è piaciuto molto e non so altro. Ringrazio Claudio Baglioni per avermi dato questa occasione che non capita sempre nella vita”. Questo significa che in qualche modo Einar se ne è lavato le mani?

Ecco di seguito la canzone di Arisa e quella dei Nomadi a cui dovrebbe essere “ispirata”:

Ecco di seguito quella di Einar ma non c’è traccia del brano dei Vanima:

Ed ecco infine quella di Achille Lauro e degli Smashing Pumpkins:





© RIPRODUZIONE RISERVATA