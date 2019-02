Sandra Milo Vs Virginia Raffaele/ Video, l’attrice non perdona la famosa imitazione: “Le darei lezione di…”

Sandra Milo non perdona. Anche oggi l’attrice è ospite a Storie Italiane e non solo per dire la sua sul look dei cantanti e dei conduttori ma anche per tornare su un vecchio “problemino” avuto con la bella Virginia Raffaele. La conduttrice non sta convincendo il pubblico a casa per via della “costrizione” del suo ruolo ma Sandra Milo non ha niente da dire sul suo lavoro, anzi, pensa che “sia una grande lavoratrice” ma l’imitazione che ha fatto di lei al Sanremo di Carlo Conti, non le è andata giù. Non ha gradito all’opera e continua a non perdonarla per quello che ha fatto. All’epoca sono stati soprattutto i figli di Sandra Milo a commentare negativamente l’imitazione della Raffaele ma anche l’attrice non ha gradito tanto che a Il Corriere della Sera ha riferito: “Sinceramente quando parlano male di me non me ne può fregar di meno, mi importa poco anche delle lodi perché vanno e vengono. Quella volta a Sanremo si offesero le mie figlie. Se lei facesse queste imitazioni così crudeli per poi chiudere in positivo lo capirei: va bene, ridi di me, ma alla fine riconosci il mio valore”.

LA MILO FARA’ PACE CON VIRGINIA RAFFAELE?

Sandra Milo a Storie Italiane ha avuto modo di dire la sua confermando che le scuse da parte di Virginia Raffaele per “quella imitazione volgare” non sono mai arrivate. Eleonora Daniele chiede alla Milo se farà mai la pace con l’imitatrice e la risposta è stata: “Io non ce l’ho con lei, è un po’ l’Attila delle donne. Quando fa le sue imitazioni le distrugge e questo mi dispiace un po’, mi piacerebbe alla fine che di questi lavori straordinari dicesse però.. citando il bello che queste donne hanno fatto. Io parlo sempre bene delle donne, un po’ meno di Virginia“. [… ] “Mi piace molto dal punto di vista lavorativo ma io potrei darle qualche consiglio di stile. Possiamo anche incontrarci e fare la pace facendo un duello o… un duetto“. Alla fine Sandra Milo conclude con un appello “Virginia incontriamoci e abbracciamoci”. Gli opinionisti in studio sono convinti che una donna rivedendosi così allo stremo magari può un po’ infastidirsi ma la Raffaele sceglie solo grandi icone e questo è di per sé un “omaggio”. La Milo non ha trovato di buon gusto le sue allusioni sessuali ma sembra disposta a fare pace: “Bisogna dire la verità qualche volta, quando una cosa è eccessiva è eccessiva”.

Ecco il video dell’esibizione:





