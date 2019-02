Abiti Sanremo 2019, terza serata/ Vestiti e look al Festival: gli outfit di oggi

Uno degli aspetti più interessanti di ogni Festival di Sanremo sono sicuramente i look e gli abiti scelti dai conduttori e dai cantanti in gara. Anche quest’anno, gli outfit hanno diviso il pubblico della kermesse canora più attesa dell’anno. Al centro dell’attenzione rimangono gli abiti indossati dall’unica donna alla conduzione del Festival, Virginia Raffaele. Per la prima serata, la comica ci ha stupito in Armani Privé; ieri, 6 febbraio, è stata la volta di Schiaparelli. Questa sera, giovedì 7 febbraio, la Raffaele veste Giambattista Valli mentre domani, venerdì 8 febbraio, sarà in Philosophy. Più lineari le scelte del direttore artistico, Claudio Baglioni, che quest’anno vestirà gli abiti di Ermanno Scervino, mentre pare che per le scarpe preferisca usarne sue personali. Inoltre, Baglioni dovrebbe cambiarsi tre volte per serata. Etro e Armani sono invece i marchi che vestono Claudio Bisio per tutta la settimana di Sanremo 2019.

DA ARISA ALLA TATANGELO: GLI OUTFIT DELLE PRIME SERATE

Per quanto riguarda i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019, trai più apprezzati c’è Arisa che per la prima sera ha indossato un abito asimmetrico Albagìa in total white. Intervistata per Lookdavip, ha anticipato i brand delle prossime serate: “Quest’anno ho scelto di rappresentare la femminilità in persona. Vestirò Albagia, Luisa Spagnoli e Laura Biagiotti che amo tanto. A vincere sarà il bianco!”. Bellissima anche Anna Tatangelo che ha scelto Yves Saint Laurent ed è stata definita “perfetta” da Enzo Miccio. Tra le donne sul palco dell’Ariston anche Loredana Bertè, sempre coerente al suo stile. La cantante ha infatti chiarito in un’intervista di pochi giorni fa «Non aspettatevi look strani: la priorità non deve essere l’abito che indosso, ma la canzone».

