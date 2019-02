SERENA ROSSI/ Video, omaggio a Mia Martini e un monologo “contro la cattiveria” (Sanremo 2019)

Un film che ha lasciato il segno e che anche la sorella Loredana Bertè ha apprezzato, quello interpretato da Serena Rossi e dedicato alla scomparsa Mia Martini, “Io sono Mia”. Una interpretazione difficile su un tema arduo, ma che l’attrice e conduttrice ha dimostrato di svolgere molto bene. Per presentare il film che andrà in onda su Rai 1 il 12 febbraio e ricordare la cantante scomparsa, Serena Rossi è stata invitata al Festival di Sanremo 2019. Per l’occasione, è stato annunciato, canterà insieme a Claudio Baglioni l’ultimo grande successo di Mia martini, Almeno tu nell’universo, che proprio a Sanremo nel 1989 vinse il premio della critica, esattamente 30 anni fa. Sarà sicuramente uno dei momenti più toccanti dell’evento. “Ho cercato di regalarle tutto il mio amore, restituirle quella dignità di cui è stata ingiustamente privata”, ha detto a proposito del film. Tra gli spettatori commossi ci sarà anche Loredana Bertè, che già si è commossa molto a vedere il film: “Per me è stato un colpo al cuore vedere questo film e vedere Serena nei panni di Mimì. In certe scene mi è sembrata lei. Tutti pensano che fossi io “la pazza” della famiglia, invece era lei. E ora rivive, anche se dentro di me e dentro il cuore dei suoi fan non è mai morta e mai lo sarà”.

IL MONOLOGO DI DENUNCIA

Ma non solo questo, Serena Rossi ha detto che dal palco del teatro Ariston vorrà denunciare “la follia e l’inciviltà di chi per anni, anche a Sanremo, ha alimentato la diceria che faceva bisbigliare a tanti che lei portasse sfortuna. Iella. Sfiga. Di questo parliamo. Di un vile pettegolezzo che nel 1995 l’ha portata, di fatto, a morire a 47 anni. Sola e mortificata professionalmente”. Per la precisione Serena Rossi reciterà un monologo, almeno così ha chiesto, anche se dice che non è ancora sicuro glielo facciano fare: “Per me è importante farlo, gli autori mi hanno detto che lo valuteranno con attenzione. Sono fiduciosa. Baglioni e il suo gruppo di lavoro sono eccezionali”. Serena Rossi si considera anche una cantante, come ha provato in questo film, e avrebbe voluto fare il giudice di X Factor, ma non è stata presa, dice sconsolata. Al Festival di Sanremo però non farebbe mai la concorrente, invece le piacerebbe presentarlo insieme a Fiorello. Cantanti con cui le piacerebbe duettare, dice, sono Daniele Silvestri e ovviamente Loredana Bertè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA