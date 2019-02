Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi 2019/ Pronti a sbarcare in Honduras, tra le polemiche

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez saranno naufraghi all’Isola dei Famosi 2019, ora c’è la conferma ufficiale di una notizia che circolava da giorni. Saranno protagonisti del reality da domenica 10 febbraio, quando una volta terminato Sanremo 2019, tornerà in onda il reality show su Canale 5 in prima serata. Questi sono stati chiamati a sostituire i concorrenti che hanno abbandonato, come ha anticipato Alberto Dandolo di Dagospia. Quello che era già previsto da tempo era l’entrata in campo di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, già visto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il 29enne era stato già contattato per fare parte del cast dall’inizio, aveva dovuto per inizialmente rinunciare per la rottura del quinto metatarso in un piccolo incidente. Il suo carattere lunatico lo conosciamo già e questo rende ancora più certa la nascita di polemiche all’interno del gruppo presente in Honduras. Dentro la casa del Gf Vip aveva discusso con diversi personaggi, riuscendo però anche a creare legami solidi che ha portato avanti anche dopo la fine del reality show.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi 2019, l’ex di Luca Onestini pronta a farsi conoscere

Sull’Isola dei Famosi 2019 sono pronti ad arrivare due nuovi protagonisti, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Se il ragazzo era abbastanza certo della presenza in corsa, diverso è il discorso per l’ex fidanzata di Luca Onestini. La ragazza aveva rotto con l’ex protagonista di Uomini e Donne quando quest’ultimo era entrato nella casa del Grande Fratello Vip, iniznado a frequentarsi con Marco Cartasegna. Proprio questo aveva alzato un portato ad alzare un polverone molto rischioso per la ragazza che finalmente avrà la possibilità di rispondere alle critiche. Sembra quasi certo che la sua avventura in Honduras inizierà con le polemiche e con lei pronta a dire la sua su quanto accaduto ormai un anno e mezzo fa. Attenzione poi al rapporto proprio con Jeremias Rodriguez che aveva stretto una buona amicizia, anche se fatta di alti e bassi, proprio con Onestini. Di certo il personaggio di Soleil è interessante e attirerà l’attenzione di una buona fetta del pubblico.

