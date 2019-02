Striscia la notizia contro Achille Lauro e Claudio Baglioni/ “Rolls Royce inno all’ecstasy”

Continua ad essere al centro delle polemiche la canzone di Achille Lauro, Rolls Royce. Dopo le accuse di plagio nei confronti del trapper romano, da parte di alcuni critici che ritengono il suo pezzo di Sanremo molto simile a “1979” degli Smashing Pumpkins, ora è Striscia la notizia a sollevare un polverone. Il noto telegiornale satirico in onda tutti i giorni su Canale 5, accusa la canzone di Achille L di essere un inno alla droga, e più precisamente un inno all’ecstasy. Da dove nasce quest’associazione? Semplicemente perché, come fa sapere il tg satirico, Rolls Royce è di fatto il nome in codice dato alle pasticche della droga sintetica di cui sopra. La nota casa automobilistica britannica, oltre ad avere il simbolo della doppia R, è rappresentata dalla famosa donna alata apposta all’estremità del cofano. Una statuetta che viene anche chiamata “Spirit of Ecstasy” (Spirito dell’estasi).

Da qui è nata la “moda” di chiamare le pasticche di Mdma appunto con il nome di Rolls Royce. Striscia la notizia, scoperto l’arcano, si è quindi chiesto: «Il direttore artistico (Claudio Baglioni ndr) era in sé quando l’ha ascoltata e scelta per il Festival di Sanremo?». Difficile dire se realmente Achille Lauro abbia composto un inno alla droga, anche perché in una recente intervista rilasciata al Giorno il noto cantante ex partecipante di Pechino Express, non ha nascosto l’uso di stupefacenti, ma senza volerlo mai pubblicizzare: «Conoscendo il problema della droga – diceva – mi guardo bene dal propagandarla, ma ne uso un po’ solo per comporre». Nessuna replica da parte del conduttore del Festival, che non ha voluto rispondere a Striscia la Notizia durante la consueta conferenza stampa post-serata, conclusasi poco fa. A questo punto vedremo se sarà lo stesso Achille Lauro a svelare i misteri attorno alla sua canzone.

