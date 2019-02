The Voice Of Italy 2019/ Morgan, Asia Argento, Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini possibili coach

Simona Ventura condurrà The Voice Of Italy 2019. La conferma era arrivata da tempo ma l’ufficialità non si era ancora palesata in maniera chiara. E così, la SuperSimo tornerà in pista sulla seconda rete di Casa Rai, a partire dalla prossima primavera. Il talent show si presenterà al pubblico in una veste totalmente rinnovata. Ma chi saranno i possibili coach di questa nuova edizione? Sembra quasi certa la partecipazione di Morgan. Il sogno di Carlo Freccero inoltre, sarebbe quello di averlo al fianco dell’ex compagna Asia Argento: si concretizzerà il suo desiderio? Vedremo! Secondo le prime indiscrezioni riportate tra le pagine del settimanale Chi, potrebbe esserci anche Sfera Ebbasta, “reduce da un periodo molto duro dopo il tragico evento ad Ancona” e la regina del twerking all’italiana Elettra Lamborghini. L’ereditiera più amata dalla TV, ha infatti intrapreso un percorso musicale di estremo successo con i due singoli Pem Pem e Mala.

The Voice Of Italy 2019, la richiesta di Simona Ventura

“La ricerca è concentrata su talenti che con The Voice possano raggiungere il successo che meritano” – ha commentato Simona Ventura – “Abbiamo bisogno di emozioni forti, voci che colpiscano cuore e pancia: abbiamo bisogno di voci che non si dimenticano, delle voci da sold out!”. Se credete di potere diventare delle vere star della musica, non dovete fare altro che presentare la vostra candidatura per The Voice Of Italy 2019: come fare per partecipare? Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo thevoiceofitaly@rai.it. La mail dovrà essere completa di tutti i dati anagrafici, città di residenza, città di domicilio e recapito telefonico. I candidati dovranno inoltre allegare alla mail 2 tracce audio formato mp3 (due cover, una in italiano e una in inglese) e/o dei link a una o più performance canore. Il limite minimo di età per prendere parte alle selezioni iniziali è di 16 anni. Potranno partecipare non soltanto i solisti ma anche le formazioni fino a tre elementi. A questo punto, in attesa dell’esordio attendiamo con ansia di scoprire i vocal coach ufficiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA