Ultimo,“I tuoi particolari” / Video Sanremo 2019: Niccolò Moriconi si conferma tra i favoriti

Ultimo si conferma fra gli artisti più in vista del Festival di Sanremo 2019, almeno stando al risultato del sondaggio demoscopico della prima serata. Lo abbiamo visto nella prima parte dell’appuntamento, seduto al pianoforte e pronto a interpretare la sua I tuoi particolari. Immediato il successo grazie a un supporto totale da parte del fandom, rimasto in piedi fino a tarda ora solo per poter riascoltare il singolo su Spotify. Tanti ammiratori hanno infatti scritto al giovane cantautore subito dopo la sua performance, delusi di non poter accedere al brano. Per questo Ultimo ha dovuto specificare tramite Stories di Instagram che la canzone sarebbe stata disponibile solo in seguito l’1.oo di notte, come richiede il regolamento della competizione. Delude un po’ invece gli esperti di moda il look scelto da Ultimo per il suo intervento sanremese. Un completo scuro con manica su misura che lascia intravedere i tatuaggi e decorazioni che regalano un effetto “serpente”, che gioca fra luci ed ombre. Semplice maglia in tinta, che mette in risalto la catenina al collo di ampia lunghezza, con ciondolo a forma di chiave. Ultimo rimane in vetta alle preferenze delle case di scommesse, pronti a puntare sulla sua vittoria finale. La prima puntata del Festival di Sanremo conferma i pronostici più rosei, dato che lo ritroviamo nel settore blu con altri artisti di caratura elevata e consolidata, come Francesco Renga e Daniele Silvestri.

La citazione di Renato Zero

Il cantautore romano per ora ha messo una grande distanza fra sé e gli altri concorrenti, con una quota di 2,25 per Snai e 2,50 per Sisal Matchpoint. Pari merito invece con Irama per quanto riguarda Eurobet, che mette entrambi al primo posto con una quota di 2,75. Nessun commento per ora invece da parte dello stesso Ultimo, forse anche perché la sveglia è suonata davvero presto ieri mattina. Grazie ai social scopriamo come è andata la sua giornata prima dell’esibizione che ha dato il via alla competizione: sveglia alle 4.30 con cappuccino e dolcificante e poi una visita di Andrea Bocelli, che al fianco del figlio, ha deciso di incontrarlo in albergo. “Un ragazzo che cita Zero. Basterebbe solo questo per farti vincere“, scrive intanto un ammiratore sui social. Nelle ultime ore, il cantante ha infatti scritto una frase estratta dal brano Il Maestro di Renato Zero, pubblicata nel 2001 in occasione del suo album La curva dell’angelo. “Io ti guardo e sento che puoi farcela. Maledetta sorte puoi sconfiggerla“, cita infatti, forse per ricordare a se stesso quel grande senso di riscatto che gli ha permesso di entrare di diritto nel mondo della musica e del cantautorato italiano in particolare.





