Uomini e Donne/ Gemma Galgani torna da Rocco Fredella? “Vorrei che il tempo…” (Trono Over)

Gemma Galgani, nonostante le critiche e le poemiche, continua ad essere la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne. Se fino allo scorso anno, il suo cuore sperava ancora in un ritorno di fiamma con Giorgio Manetti, dopo l’addio del Gabbiano, la dama ha cominciato a guardarsi seriamente intorno. All’inizio della nuova stagione, Gemma ha così conosciuto Rocco Fredella con il quale, però, il rapporto, procede tra alti e bassi. Dopo a frequentazione, arriva sempre una battuta d’arresto che spinge la dama a fare un passo indietro. L’ultima mossa sbagliata del cavaliere è stata quella dei “giochini erotici” che ha spaventato Gemma spingendola ad allotnanarsi ancora da Rocco. Ma la separazione sarà definitiva? La dama, al momento, non esclude nulla. Tra i due infatti, c’è un evidente feeling che li spinge a continuare a frequentarsi nonostante le continue incomprensioni. Ad oggi, è difficile prevedere cosa accadrà anche se Gemma, sui social, si lascia andare a riflessioni ricche di speranze. “Sourir ! Questa è la cosa più importante! Vorrei che il tempo si fermasse sul sorriso”, scrive la dama.

UOMINI E DONNE: I CONSIGLI DI BIAGIO E CATERINA

Hanno partecipato al trono over di Uomini e Donne speranndo di trovare l’amore e ci sono riusciti. Biagio e Caterina sono stati i protagonisti indiscussi delle nuove puntate del trono over che hanno deciso di lasciare per poter vivere serenamente il loro amore. La coppia, al momento, vive a casa di lui dove Caterina è stata accolta anche dalla figlia più piccola del compagno. I due hanno grandi progetti insieme e non escludono di potersi sposare entro a fine del 2019 come hanno confessato a Uomini e donne Magazine. Nella stessa intervista, la coppia ha anche parlato degli altri protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi dando dei consigli a chi cerca davvero l’amore. “Non mi va di fare i loro nomi ma faccio il nome di uno che invece spera di innamorarsi: Umberto, una bravissima persona, un uomo d’altri tempi, gentile ed elegante” – ha detto lui mentre Caterina ha aggiunto –“Io ho conosciuto le dame con cui condividevo il camerino, come Valentina e Roberta. Loro secondo me cercano l’amore, ma devono stare attente a chi hanno davanti.”

