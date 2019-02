Uomini e Donne/ Teresa ad un passo dalla scelta: le sorprese di Andrea e Antonio (Trono Classico)

Manca davvero poco alla scelta di Teresa Langella che, dopo mesi di corteggiamento, dovrà scegliere l’uomo con cui cominciare una conoscenza lontano dalle telecamere. Il percorso di Teresa a Uomini e Donne è stato ricco di ostacoli ed emozioni. Giunta sul trono con il desiderio di trovare una persona con cui costruire una storia importante sognando di poter, presto, avere una famiglia tutta sua, Teresa si è concentrata, nel corso dele ultime settimane, su Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. I due corteggiatori sono quelli che, più di altri, sono riusciti a conquistare il cuore della tronista napoletana che, soprattutto con Andrea, ha vissuto momenti di alti e bassi. Nonostante le eliminazioni e le discussioni, però, l’ex tentatore di Temptation Island è arrivato alla fatidica scelta. Prima di lasciare la paroa ala Langella, sia Andrea che Antonio hanno deciso di giocarsi le ultime carte sorprendendo la tronista in modo davvero speciale. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Vicolo delle news, infatti, i due corteggiatori hanno organizzato per la tronista delle sorprese particolari.

UOMINI E DONNE: LE SORPRESE DI ANDREA E ANTONIO PER TERESA

La scelta di Teresa Langella sarà registrata nei prossimi giorni e sarà la protagonista della prima puntata serale di Uomini e Donne, in onda venerdì 15 febbraio su canale 5. La scelta di Teresa avrà una location suggestiva e particolare e, in vista del fatidico momento, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, per cancellare gli ultimi dubbi della tronista, hanno giocato a carte scoperte. Antonio ha così organizzato una serenata per la sua Teresa con la complicità di Gigi Finizio, il cantante preferito della Langella. Un gesto importante, quello di Antonio, che avrà sicuramente emozionato Teresa anche se, al momento, non ci sono dettagli sulla sua reazione. Come ha risposto Andrea Dal Corso? Quest’ultimo ha optato per una romantica cena. A preparare i piatti, però, non è stato uno chef qualunque, ma Alessandro Borghese. Dal Corso, ancora una volta, ha sfoggiato le sue qualità da principe azzurro. Teresa, dunque, preferirà le cene romantiche e prelibate o una più tranquilla pizza sul divano?

