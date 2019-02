Valeria Golino e Bruni Tedeschi non saranno a Sanremo 2019/ Salta l’ospitata: sketch osceno

E’ saltata l’ospitata di Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino, al festival di Sanremo 2019. Le due attrici avrebbero dovuto presenziare sul palco dell’Ariston durante la serata di oggi, quella dei “duetti”, ma la loro presenza non ci sarà. Come già anticipato, si è optato per il forfeit per via dell’eccessiva rigidità creativa degli organizzatori del festival, come scrive l’edizione online de Il Fatto Quotidiano. Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino avrebbero dovuto sponsorizzare il loro “I villeggianti”, film diretto dalla stessa Bruni Tedeschi, ma la loro ospitata è saltata per via della performance imbarazzante, a modo di vedere delle due di cui sopra, a cui erano chiamate le stesse. Inizialmente la scena con protagonista le due attrici doveva essere la seguente: Nada si sarebbe dovuta esibire al pianoforte con “Ma che freddo fa”, mentre la Golino e la Bruni Tedeschi avrebbero dovuto trotterellare attorno allo stesso strumento musicale, accompagnando alcune strofe del brano, e recitando di fatto una delle scene più riuscite del film che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 28 febbraio.

SANREMO 2019, GOLINO E BRUNI TEDESCHI NON CI SARANNO

Peccato però che tale idea non sia stata accolta dalla direzione del festival, che invece ha pensato ad un altro sketch «si racconta – scrive Il Fatto – che qualcuno ironizzando l’abbia definito “osceno”», e che nulla aveva a che fare con il film in uscita. Preso atto della situazione, le due Valeria hanno detto grazie e si sono quindi congedate. Lo staff della chermesse musicale non ha evidentemente provato a convincere la Golino e la Bruni Tedeschi a ripensarci o a modificare il loro siparietto, perdendo così la possibilità di ospitare due attrici di stampo internazionale. Tra l’altro “I villeggianti” è un film distribuito dalla Lucky Red, la stessa casa di distribuzione della pellicola “Un’avventura”, musical con Laura Chiatti e Michele Riondino che è stato invece presentato proprio al festival, durante la seconda puntata.

