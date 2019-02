Virginia Raffaele/ Video, lettera aperta di Selvaggia Lucarelli dopo la Carmen di Bizet (Sanremo 2019)

Virginia Raffaele: comica, imitatrice, attrice e conduttrice. A Sanremo 2019, sta regalando la parte più “seria” della sua professione, ma il pubblico dell’Ariston la sta richiedendo nelle vesti di colei che sa trasformarsi in altre persone, senza perdere assolutamente il suo essere. E così, Selvaggia Lucarelli, ha voluto scriverle una lettera aperta per “criticare” la scelta artistica di calcare il palcoscenico indossando solamente i suoi panni. Tutte le Ornella Vanoni, Sandra Milo, Carla Fracci, Belen Rodriguez e Donatella Rettore presentate ai Festival di Carlo Conti nei passati anni, sembrano mancare molto al pubblico (e non solo…). “Virginia Raffaele è una ragazza talentuosa sul palco e adorabile fuori dal palco. Se fossi la sua migliore amica e manager e fidanzato e madre, le direi questo: Virginia, di conduttrici brave, fighe, bravine, discrete, che se la cavano ce ne sono a manciate. Di donne belle che fanno ridere che sanno mettere e togliere maschere e diventare qualcun altro e far ridere e deformare e esasperare personaggi ci sei tu. C’era la Guzzanti ma è appannata, c’era la Cortellesi ma a un certo punto ha scelto la strada più noiosa”, esordisce Selvaggia.

Sanremo 2019: Virginia Raffaele, arriva la lettera aperta di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, nella sua lettera aperta a Virginia Raffaele, la definisce una donna da un talento unico, senza doppioni: “Non ti sentire stretta in quel talento, perché in quel vestito lì stai comoda solo tu”. Il suo punto di forza, scrive la blogger, “non sta nell’istituzionale, sta nella rottura. Perché tu non sei il bel vestito, la scaletta, i buonasera, le gag da musical. Tu sei i nostri, i loro difetti. Sei quello che ci rende ridicoli. Nudi. Scemi. E la tua bellezza non è il tuo valore. È il tuo valore aggiunto. Non ci puntare. Non dobbiamo dire “che figa la Raffaele”. Dobbiamo dire “è anche figa la Raffaele”. Ce ne dobbiamo ricordare alla fine, quando abbiamo finito di ridere e di spellarci le mani per gli applausi”. In molti quindi, stanno reclamando anche la Virginia Raffaele imitatrice e, siamo certi che lei non ci deluderà. Magari le sue imitazioni arriveranno durante l’ultima puntata di sabato ma… arriveranno certamente. Ieri nel frattempo, ha portato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2019, un’ironica versione de “L’amour est un oiseau rebelle” dalla Carmen di Georges Bizet, davvero sorprendente.





