X Factor 2019/ Salmo sostituisce Fedez? Spuntano anche i nomi di Emma e Tommaso Paradiso

Dopo The Voice Of Italy 2019, cambia totalmente anche la giuria di X Factor. La 13esima edizione del talent è ancora lontana dall’inizio (come di consueto, prenderà il via a partire da settembre su SkyUno) ma, nonostante manchino parecchi mesi, sappiamo già chi lascerà lo show. Fedez per esempio, ha confermato di volere andare via dopo cinque edizioni decisamente cariche di significato. “Cinque anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi). Sono cambiate tante cose ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia” ha dichiarato recentemente il rapper tramite Instagram. A parte questo importante dettaglio, il buon Federico Lucia aveva fatto anche una sua particolare previsione. “Faccio una previsione di Nostradamus. Sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato m***a sui talent (X Factor nello specifico) sia nei pezzi che nelle interviste” e che “ha criticato me o altri giudici in diverse occasioni”. Di chi stava parlando?

X Factor 2019, i primi nomi dei giudici: ecco chi è stato contattato

Ebbene, la giuria di X Factor 2019, sarà totalmente rinnovata. Nello specifico, come aveva predetto Fedez, pare essere stato contattato Salmo, il rapper “rivale” che proprio di recente ha avuto modo di litigare con lui. Se Federico ha già confermato che non rifarà il talent show, anche Manuel Agnelli ha convalidato la sua assenza. Secondo quello che si legge tra le pagine di Chi, in uscita da ieri con il nuovo numero, proprio Salmo potrebbe prendere il posto di Fedez. Trattative apertissime anche per Emma Marrone (contattata pure per The Voice Of Italy 2019), lanciata da Amici e già coach in diverse edizioni nel talent di Maria De Filippi. Contattato pure Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti e il cui nome, a dire il vero, circola con ostinazione ogni volta che ci si presenta una nuova stagione del talent show. Sarà proprio questa la volta buona? Staremo a vedere! Dopo due edizioni seguenti da vincitrice (con Lorenzo Licitra prima, e con Anastasio poi) il pubblico potrebbe salutare anche Mara Maionchi, presenza indubbiamente molto difficile da rimpiazzare.

