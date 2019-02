Abiti Sanremo 2019, quarta serata/ Vestiti e look: Virginia Raffaele in Philosophy

Gli outfit del Festival di Sanremo 2019 continuano ad essere tra gli argomenti più discussi dal pubblico. Di certo, tra i più apprezzati continua ad esserci Virginia Raffaele che, soprattutto nella seconda serata, ha deciso di sfoggiare outfit diversi tra loro, puntando sul tocco di colore che è mancato nella prima serata. Diversità non soltanto nei colori ma anche nelle texture e lo ha fatto con due vestiti Schiaparelli Haute Couture e con un abito rosso di Atelier Emé. In particolare quest’ultimo, un abito di ispirazione anni 50 a bustier senza spalline, con un’ampia gonna vaporosa, ha conquistato il pubblico, che sul web si è complimentato con la bellezza (spesso sottovalutata) della conduttrice. Il tutto accompagnato dalle creazioni Philosophy di Lorenzo Serafini e dai gioielli di Chopard e le scarpe Casadei. Ma cosa indosserà questa sera Virginia Raffaele?

SANREMO 2019, ABITI E STILISTI: I BRAND PIU’ SCELTI DAI CANTANTI IN GARA

Virginia Raffaele nel corso della serata di venerdì 8 febbraio, sarà in total look Philosophy. Occhi puntati non sono sulla Raffaele in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2019, che vedrà sul palco dell’Ariston una sfilza di ospiti, visto che questa è la serata dedicata ai duetti. Gli stilisti finora prediletti dai cantanti in gara sono stati Armani Privé, Moschino, Salvatore Ferragamo, Chanel. Sul palco dell’Ariston abbiamo visto anche abiti firmati Albagia, come quelli di Arisa, ma anche Dolce&Gabbana, prediletto al momento da Nek ed Einar. Quest’ultimo brand è stato scelto anche da alcuni ospiti come Laura Chiatti e Fiorella Mannoia. Vedremo in questa quarta serata chi riuscirà a conquistare il pubblico e quali saranno invece i flop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA