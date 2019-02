Achille Lauro, tapiro d’oro da Striscia La Notizia/ Foto: “La canzone portata a Sanremo è un inno all’ecstasy”

Ogni edizione del Festival di Sanremo porta con sé tante polemiche e quella di quest’anno non è da meno. A finire nel mirino delle critiche è anche Achille Lauro che sul palco dell’Ariston porta la canzone “Rolls Royce“. Un brano che sta suscitando molte polemiche a causa del suo testo che sarebbe un vero e proprio “inno alla droga”. Ecco perché Valerio Staffelli ha deciso di incontrarlo e donargli il ben noto tapiro d’oro di Striscia La Notizia. Nella puntata di questa sera, venerdì 8 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), assisteremo infatti alla consegna della statuetta ad Achille Lauro proprio perché, come si legge nel comunicato, “la sua la canzone Rolls Royce, in gara al Festival di Sanremo, in realtà è un inno all’ecstasy”.

LA REPLICA DI ACHILLE LAURO ALLE POLEMICHE

Stando a quanto segnalato da molti, il titolo “Rolls Royce” del brano presentato da Achille Lauro al Festival di Sanremo 2019 potrebbe essere riferito ad una pasticca di ecstasy. “Del resto” fa sapere un comunicato stampa del Tg satirico di Canale 5, “basta una ricerca su internet per trovare l’immagine di decine di pasticche di droga con impresso il marchio con la doppia erre. Da qui la decisione di Valerio Staffelli di consegnare il tapiro d’oro al trapper romano che, intanto, non è rimasto in silenzio. Di fronte a tale polemica, Lauro ha dichiarato: “La Rolls Royce è uno status, e il pezzo parla di tutte icone mondiali, dal mondo di Hollywood alla musica, allo stile e l’icona principale mondiale di eleganza è la Rolls Royce. Quindi voglio una vita così, Rolls Royce. Comunque la cosa che mi fa piacere è che non criticano la canzone, anzi che tutti dicano che sia proprio una bella canzone”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA