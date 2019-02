Amici 2019 ed. 18/ Anticipazioni, verso il serale: Tish e Vincenzi ammessi

La corsa verso il serale di Amici 18 è ufficialmente cominciata. Dopo il ballerino Rafael che ha conquistato il pass per il serale nella scorsa puntata, altri due allievi sono stati ammessi. Si tratta, come anticipa il Vicolo delle News, della cantante Tish e del ballerino Vincenzo che sono riusciti ad indossare la maglia verde. Vincenzo ha superato tre sfide, giudicato da Emanuel Lo, Francesca Bernabini e Nancy Berti. Il ballerino ha eseguito un passo a due della Celentano, una variazione di classico molto difficile e una coreografia sulle note della canzone L’eternità di Fabrizio Moro. Vincenzo ha superato tutte e tre le sfide conquistando così la maglia verde del serale. Esame anche per Tich che ha superato alla grande l’interrogazione conquistando immediatamente il pass per il serale. Rischia, invece, di essere eliminato e di dover lasciare la scuola ad un passo dalla fase più importante, Alessandro Casillo, finito in sfida avendo ottenuto i voti più bassi durante la sfida a squadre.

AMICI 2019: LE LACRIME DI TICH E VINCENZO

Per Tish e Vincenzo, la maglia verde del serale di Amici 18, rappresenta un primo, importante traguardo. La cantante, prima ancora di sostenere l’esame, ha dichiarato quanto fosse importante per lei riuscire a conquistare uno dei posti disponibili per il serale. La cantante, infatti, ha dichiarato che, finora, non è ancora riuscita a portare a termine nula nella sua vita. Amici sarà il primo percorso che concluderà? Lacrime per Vincenzo che ha raccontato il suo difficile passato: il ballerino, infatti, ha rivelato che i suoi genitori hanno dovuto fare tanti sacrifici per lui e di essere riuscito a studiare solo grazie alla borsa di studio ricevuta dall’Opera di Vienna. Oltre alla maglia del serale, Vincenzo ha ricevuto anche i complimenti del giudice Nancy Berti, come scrive il Vicolo delle news. “La giudice – scrive Il Vicolo – dice che Vincenzo è l’esempio di cosa lo studio ti permette di fare, risulta bravissimo misurandosi in qualsiasi stile, si cala benissimo in tutti i generi che fa ed emerge anche la componente emotiva”.

