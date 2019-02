Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Sanremo/ Gaffe a La Vita in Diretta: “La mia amica e il degno fidanzato..”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sul red carpet del Festival di Sanremo 2019 nella penultima serata della kermesse. La coppia è stata intervistata da La Vita in Diretta e non è mancata una gaffe. A commetterla l’inviata Raffaella Longobardi, che ha esordito così nel collegamento: «Eccoci, finalmente. Accanto a me una delle coppie più belle che è passata qui sul red carpet. La mia amica Cecilia Rodriguez e il degno fidanzato…». L’inviata non ricordava il nome del figlio di Francesco Moser. «Ciao Raffaella, io sono Ignazio, non ti ricordavi quindi…», ha sorriso Ignazio. «Ho avuto un attimo, era talmente l’emozione che mi sono…», ha provato a rimediare lei, ma dallo studio Tiberio Timperi l’ha beccata: «È l’età». E l’inviata gli ha risposto: «Non ridere che ti sento». Visto che sono a Sanremo, i due fidanzati hanno espresso la loro preferenza sugli artisti in gara. Ignazio Moser ha fatto il nome di Loredana Bertè, invece la sorella di Belen Rodriguez quello di Achille Lauro.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER A SANREMO

Cecilia Rodriguez fa il tifo per Achille Lauro al Festival di Sanremo 2019. «Anche se ha avuto tante critiche. A me la sua canzone piace tanto. Devo dire che è diversa da tutte e a me piace», ha dichiarato a La Vita in Diretta. Ma sul red carpet non passa inosservato il look dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che con la sua ironia ci ha scherzato su. «Mi sono coperta tanto», ha detto col sorriso sulle labbra. L’inviata Raffaella Longobardi ha commentato: «Si è coperta Tiberio, si è coperta». E poi ha chiesto a Ignazio Moser se è geloso della fidanzata: «Un pochino sì, devo esserlo direi, ma non sono un gelosone». «E allora chiudiamo in bellezza», ha proseguito l’inviata in chiusura di collegamento. Ma è intervenuto il conduttore Tiberio Timperi dallo studio con una battuta sul look di Cecilia Rodriguez, che ha mostrato un vestito nero scollato, aderente e sexy che mette in risalto anche le sue gambe. «Siccome teniamo alla salute degli ospiti, quindi date qualcosa a Cecilia con tutte quelle prese d’aria», la battuta di Timperi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA