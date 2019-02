Chiara Ferragni, foto hot in lingerie/ Prove di San Valentino in intimo rosso: Fedez apprezza!

Chiara Ferragni torna a stupire. San Valentino si avvicina e, in vista della festa degli innamorati, la fashion blogger non si fa trovare impreparata. Ed ecco che su Instagram pubblica bollenti scatti in lingerie, rigorosamente rossa. Reggiseno a balconcino in pizzo rosso e slip abbinati quelli mostrati da Chiara Ferragni in più scatti postati su Instagram in pose sensuali, che hanno conquistato migliaia e migliaia di like. Tra questi anche quelli di suo marito Fedez, che non può che apprezzare la bellezza di sua moglie. E chissà che non sia proprio questo l’intimo che Chiara indosserà per la sua romantica serata di San Valentino, giovedì prossimo. D’altra parte, Chiara prova e riprova davanti al cellulare il completino rosso, stuzzicando la fantasia non solo di suo marito.

PIOGGIA DI CRITICHE, CHIARA REPLICA COSI’

Eppure, come sempre, tante sono anche le critiche per Chiara Ferragni. C’è chi la esorta a coprirsi un po’ di più per rispetto di suo figlio Leo e soprattutto di suo marito Fedez. Chiara, però, replica piccata: “Ti assicuro che mio marito apprezza solo!” C’è chi invece la critica perché “C’è ben poco da esporre, ho più te*te io”, commento di un ragazzo al quale la Ferragni replica “Che taglia porti? Così compariamo!” La prende quindi con ironia Chiara, che alle critiche è ormai più che abituata e che sono sempre tante quando pubblica foto che la vedono in intimo o in situazioni sensuali. Ma per tante critiche ci sono altrettanti complimenti da parte di milioni di follower che la apprezzano per la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Really loved this underwear 🥰 #SuppliedByIntimissimi Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Feb 7, 2019 at 9:37 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA