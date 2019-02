Classifica Sanremo 2019, quarta serata/ Pronostici vincitore: Loredana Bertè insidia Irama?

I quotisti, dopo aver ascoltato i vari brani in gara al Festival di Sanremo 2019, hanno espresso le loro preferenze attraverso le quote. Loredana Berté è quella che ha compiuto la scalata più netta passando da una quota di da 28,00 a 5,00. Anche Simone Cristicchi, passato nelle quote di Stanleybet.it da 15,00 a 4,00. Il favorito resta però Ultimo, a 2,50, seguito da Irama a 3,75 e Daniele Silvestri, a 6,00. Chi invece perde terreno sono Francesco Renga, che passa da 14,00 a 25,00, Il Volo, da 5,50 a 10,00, Arisa da 10,50 a 25,00 e Nek da 8,00 a 15,00. Ci sono anche le scommesse per l’ultima posizione: Einar è il primo nella lista a 2,25, seguito dal duo Nino D’Angelo-Livio Cori a 3,50, gli Ex-Otago a 6,00 e i Negrita a 6,50. Interessanti anche le quote riguardo il premio della critica con Loredana Berté e Daniele Silvestri, entrambi a 2,25. Outsider sono Simone Cristicchi, a 4,50, Irama 7,00 e Achille Lauro 9,00. Queste quindi le previsioni dei bookmaker.

LA CLASSIFICA DELLE PRIME SERATE DI SANREMO 2019

La classifica della seconda serata di Sanremo 2019 ha dato indicazioni importanti riguardo il papabile vincitore. Nella parte “blu”, quella alta, troviamo Daniele Silvestri, Arisa, Achille Lauro e Loredana Bertè. Nella parte “gialla” gli Ex-Otago, Il Volo, Ghemon e Paola Turci. Giù tra i “rossi” Federica Carta e Shade, Nek, Negrita ed Einar. Restano in vantaggio su tutti Ultimo e Irama. Dando uno sguardo sul web e i commenti del pubblico sui vari social, Ultimo resta il grande favorito alla vittoria finale. Questi alcuni commenti riguardo il grande favorito: “A parere mio… se la metà degli artisti emergenti avesse la sua testa e il suo cuore, probabilmente vivremmo in un mondo migliore”. “Sei il migliore”. “Stupendo, come sempre. Un poeta oltre che un cantante. La gente sa solo parlare, solo perché piace e non vogliono ammetterlo. Come sempre… dalla parte degli ultimi, per sentirti primo! E così è stato. Sono felicissima per lui. Se lo merita. Una delle poche persone che riesce ancora ad usare il cuore nelle sue canzoni e le parole, cercando di esprimere il suo amore per la musica. Ci fossero ancora persone come lui. Sono veramente poco. Fantastico, come sempre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA